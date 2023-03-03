CHP'den kayıp deprem çocukları komisyonu: 48 çocuğa ulaşılamıyor

CHP’nin kurduğu “kayıp çocuklar” komisyonu, 121 ihbarı değerlendirdi. Çağrı merkezi, WhatsApp hattı ve sosyal medya hesaplarından ulaşan ihbarları inceleyen komisyon bir bilgi notu paylaştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre 2 Mart 16.00 itibarıyla “İhbar edilenlerden 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin bulunduğu, 15 kişinin verilen numaralarına ulaşılamadığı, bir kişinin iletişim bilgilerinin eksik olduğu” belirlendi. Bilgi notunda, “84 kişinin hâlâ kayıp olduğu, söz konusu kayıplardan 48’inin 18 yaş, 41’inin ise 15 yaş ve altında çocuklar olduğu” ifadelerine yer verildi.

Aile Bakanı'na ulaşılamıyor

Komisyon Üyesi CHP’li milletvekilleri, konuya ilişkin çalışmaları hakkında bilgi vermek ve önerilerini sunmak üzere görüşmek istedikleri Aile ve Sosyal Hizmetle Bakanı Derya Yanık’a ulaşamadıklarını bildirmişti.