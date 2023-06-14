CHP'den kanun teklifi: Deprem bölgesinde faturaları yıl sonuna kadar devlet ödesin

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, deprem bölgesinde elektrik, doğalgaz ve su faturalarının yıl sonuna kadar devlet tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi.

Güzelmansur’un kanun teklifi yasalaşırsa, 2023 yılı sonuna kadar, deprem bölgesindeki vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar bütçesinden, su faturaları ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

'Fatura bedelleri oldukça yüklü geldi'

Mehmet Güzelmansur kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Şimdilerde depremzedelere 6 Şubat’tan itibaren kullandıkları elektrik tüketim bedelleri toplu bir şekilde yansıtılmaya başlanmıştır. Bu dönemde doğalgaz alt yapısı da zarar gördüğü için ısınma ihtiyacı çoğunlukla elektrikle sağlanmıştır. Bu nedenle fatura bedelleri oldukça yüklü gelmiştir. Ezici bir çoğunluğu işsiz ve gelirsiz kalan depremzedelerin bu faturaları da diğer faturaları da ödeme imkânları hâlâ bulunmamaktadır.”

Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak depremden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen yerlerde insanlarımızın kendilerini toparlayana kadar faturaları devlet tarafından karşılanmalıdır diyen Güzelmansur’un kanun teklifi 06 Şubat 2023 ila 31 Aralık 2023 arasındaki elektrik, doğalgaz ve su faturalarının Bakanlıkların bütçesinden karşılanmasını, böylece işsiz ve gelirsiz kalmış depremzedelerin fatura yüklerinin hafifletilmesini amaçlıyor.