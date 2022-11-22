CHP'den istifa genelgesi

CHP, Haziran 2023'teki genel seçim öncesi teşkilatına yönelik genelge yayınladı.
Genelgede, gelecek seçimde milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin 5-26 Aralık tarihlerinde istifa etmesi talep edildi.
Genel sekreter Selin Sayek Böke ve genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın imzasını taşıyan genelgede istifaların parti merkezine gönderilmesi talep edildi.
Gerçek Gündem'in haberine göre genelge il başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde başkanları ve belde yönetim kurulu üyelerini kapsıyor.