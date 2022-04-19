CHP'den istifa etti, AKP'ye katıldı: 'Bu kutlu davaya en iyi şekilde hizmet edeceğim'

İstanbul'da 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Sultangazi Belediye Meclis Üyesi olan Fahrettin Yürek, AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen törenle AKP’ye geçti. Yürek’e rozetini AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe taktı.

İl Başkanlığı’nda düzenlenen törende konuşan Yürek, “Bu kararı almamda en büyük etkenlerden biri İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe’nin samimiyeti ve güveni olmuştur. Kendisine ve teşkilatına bir kez daha teşekkür ediyorum. Mutlu ve gururluyum. Allah’ın izniyle bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Ailemle birlikte bu kutlu davaya en iyi şekilde hizmet etmeye gayret edeceğim” dedi. (İHA)