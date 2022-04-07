CHP'den ihraç edilen eski ilçe başkanı mahkeme kararıyla geri döndü

CHP'nin eski Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Onur Öktem’in davacı, CHP’nin davalı olduğu dosya, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 5 Nisan 2022 tarihinde karara bağlandı.

Mahkeme Öktem hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma kararı veren CHP’nin, usul ve şekil kurallarına uymadığını, parti tüzüğünün ve disiplin yönetmeliğinin çiğnediği hükmüne vardı.

Mahkeme kararından sonra Öktem'in CHP’ye seçme ve seçilme hakkını alarak geri döndüğü öğrenildi.

İhraç kararı tartışma yaratmıştı

BBP'li Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret eden CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'yı eleştiren bir açık mektup kaleme alan CHP Etimesgut İlçe Başkanı Onur Öktem, partiden bu mektup gerekçesiyle ihraç edildiğini dile getirmişti.

Öktem, geçtiğimiz yıl alınan karar sonrası soL'a yaptığı açıklamada, kendisinin ilçede yapılan iki kongreyi kazandığını, bunlardan birinde eski bir milletvekilinin kardeşini geride bıraktığını, il başkanının karşı tarafı desteklediğini ve o günden bu yana baltalanmak istendiğini söylemişti. Karar sonrası çok sayıda partilinin istifa için kendisine ulaştığını, bine yaklaşan istifa dilekçesinin söz konusu olduğunu dile getiren Öktem, “Üyelere istifa etmemelerine yönelik bir mesaj ilettim, anlık karar verilmemesini, buranın bizim evimiz olduğunu söyledim” diye konuşmuştu.

Öktem'in açıklamalarına ilişkin soL'a konuşan CHP'nin il yönetimi ise, görevden almanın mektupla ilgisi olmadığını dile getirmiş, "İlçe Başkanı arkadaşımız hakkında zaten bir disiplin süreci işliyordu, buna bir de parti evrakı başlığı eklenince ihraç kararı gündeme geldi. O da bu kararın geleceğini bildiği için sanki ‘devrimci bir mücadele yürütürken mağduriyete uğramış’ gibi bir çıkış amacıyla bir açık mektup yayımladı. Alınan kararın mektupla ilgisi yok ama bu da bir disiplin konusu olabilirdi” ifadesini kullanmıştı.

Bu tartışmaların ve karşılıklı açıklamaların ardından mahkemenin Öktem'e ilişkin verdiği kararın parti içinde nasıl karşılık bulacağı tartışma konusu.