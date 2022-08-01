CHP’den fındık fiyatlarına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan fındık fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'Üretici hayal kırıklığı yaşadı'

500 bin üreticinin alın terinin karşılığı olan fındığın taban fiyatını Erdoğan’ın açıkladığını hatırlatan Torun, “Üretici hayal kırıklığı yaşadı ve bu yıl da umutlarını ertelemek zorunda kaldı” dedi.

“Fındık üreticisi, tarihin en büyük aldatmacasıyla karşı karşıyadır” diyen Torun, “Fındığın gerçek fiyatı Erdoğan'ın açıkladığı gibi 54 lira değildir. Fındık fiyatı ayrı, alan desteği ve gübre desteği ayrı hesaplanır. Destekler düşüldüğünde, bu iktidarın fındığa layık gördüğü rakam 52 liradır” diye konuştu.

'TMO Erdoğan'ı yalanladı'

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bugün yaptığı açıklamayla Erdoğan'ı yalanladığını belirten Torun, şunları söyledi:

“Resmi açıklamaya göre; sivri kalite fındık fiyatı 51, levant kalite fiyatı 52, Giresun kalite fiyatı ise 53 liradır. Yani Erdoğan, Altınordu Meydanı'ndan gerçek fındık fiyatını açıklamaktan korkmuştur. Tüm destekleri de fiyatın üstüne ekleyerek açıkça üreticinin aklıyla alay etmiştir.”

Torun, ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisinin bu düşük fiyatlar üzerinden de bir hizmet bedeli kesintisi yapmayı düşündüğünü aktararak, “Bu kesinti yapılırsa, Giresun kalite fındık 51 lira 94 kuruşa, levant kalite fındık fiyatı 50 lira 90 kuruşa düşecektir. Buradan uyarıyoruz: Zaten fiyatları kuşa çevirdiniz, bu kesinti yapılırsa ortaya çıkacak durum tam bir rezalet olacaktır” dedi.

'Gizli ellerin fiyatı'

Seyit Torun sözlerine şöyle devam etti:

“Biz de, üretici de fındıktan 4 dolar istemiştik. 4 dolar bugünün kuruyla 72 lira. Ancak iktidar, bu rakamdan 20 lira eksik vermiştir. Bu 20 lira kimin cebine girdi, kimler faydalandı. Bunu üreticimiz de biz de biliyoruz. O gizli eller, fındık kurtları maalesef üreticinin alın terini çalanlardan da hesap soracağız.

Sadece 2020 yılında sadece bir yabancı fındık şirketine 667 milyon lira teşvik verdiniz. Zaten her yıl fındık üzerinden manipülasyon yaparken bu yabancı firma, yetmedi bir de teşvik verdiniz. Bu ayıp da size yeter. Parayı fındık üreticisinin cebinden kesip birilerinin cebine aktarmak, bu ülkenin üreticisine ihanet etmek demektir. Fındıktaki üretim maliyeti geçen yıla göre katbekat artmıştır. Gübre, ilaç, akaryakıt fiyatları, işçi ücretleri 3-5 kat artış göstermesine rağmen, fındık maalesef iki kat bile artmamıştır. Erdoğan açıkladığı fiyatla, ağır maliyetler altında ezilen üreticinin sırtına bir darbe daha vurmuştur.

'Gelecek yıl fiyatı biz belirleyeceğiz'

Hiç değilse Toprak Mahsulleri Ofisi alım alanlarını artırsın, her ilçeye alım merkezleri kursun da üreticinin bu üstündeki yükü, nakliye ücretini bir nebze olsun azaltsın. Yine biliyorum ki ‘cek, cak' ile geçireceksiniz, üreticimiz mağdur olacak.

Şunu biliyoruz ki bu iktidar çiftçiyi ezen, yabancı firmalara çalışan bir iktidar. Üreticisini mağdur eden bir iktidar. Sözümüz sözdür, gitmekte olan bu iktidar, bu yıl fındık fiyatını son kez açıklamıştır. Gelecek yılın fındık fiyatı, Millet İttifakı iktidarı tarafından belirlenecektir.

'Fındık kurtlarını ifşa edeceğiz'

Sadece taban fiyat tartışmasıyla, fındıktaki gerçek sorunlar görmezden gelinmeyecektir. Bu iktidar fındık üreticisinin de tokadını yiyecek ve ilk seçimde gidecektir. İşte o zaman fındık üreticisi alın terinin karşılığını, o bir yıl beklediği, çocuğunun evlilik, düğün, okul parasını çıkarmış olacak.

Fındık yabancılara peşkeş çekilmemiş olacaktır. Fındığın sorunlarının da fiyatının da takipçisi olacağız. Fındık kurtlarını ifşa edeceğiz.” (ANKA)