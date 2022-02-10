CHP'den fatura talimatı: Ödeyemeyene yardımcı olun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "zamlar geri çekilmezse fatura ödemeyeceğim" açıklaması, yüksek faturalardan isyan noktasına gelen yurttaşlara muhalefetin bir çağrı yapmış olabileceği yorumlarına neden oldu. AKP ve İYİP'ten konuyla ilgili gelen ilk tepkiler de bu yönde oldu.

Bir süredir enerjide devletleştirme çağrıları yapan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan CHP liderinin açıklamasına "Faturayı ödemeyeceğim” tavrı, sorunun kaynağını görmezden gelmektir. Sorunun kaynağı özel sektördür. Elektrik üretim ve dağıtımındaki bütün şirketlere el konulmalıdır. Acil talep budur." yorumunda bulundu. Ancak Kılıçdaroğlu'nun böyle bir imada bile bulunmadığı anlaşıldı. Tam aksine Kılıçdaroğlu'nun CHP belediyelerinden ihtiyaç sahiplerinin üzerindeki elektrik ve doğalgaz maliyeti yükünün azaltılmasına destek olacak projelere yoğunlaşmalarını istediği ortaya çıktı.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un imzasıyla tüm CHP'li belediye başkanlarına gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“Siyasi iktidarın yanlış politikaları, ülkemizi derin bir ekonomik buhran ile karşı karşıya bırakmıştır. Ülkemizin büyük bölümünü etkisi altına alan derin yoksulluk nedeniyle vatandaşlarımız, artık önünü göremez hale gelmiştir. Özellikle son dönemde elektrik ücretlerine gelen zamlar, vatandaşlarımızda yeni ve ağır mağduriyetlere neden olmuştur. Asgari ücretin altında geliri olan ailelerimiz, maalesef yüksek tutarlardaki elektrik faturalarını ödeyemez duruma düşmüştür.

Belediyelerimiz tarafından “Kara Kış Fonu” kapsamında ihtiyaç sahiplerine verilen destekler, halkımıza bir nebze de olsa rahat nefes aldırmaktadır. Bunun yanında yine belediyelerimiz tarafından uygulanan “Askıda Fatura” gibi projelerle toplum dayanışması örgütlenmiş, geçim sıkıntısı çeken ailelerimizin yüz binlerce faturası bu sayede ödenmiştir.

Bu kapsamda; Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklandığı üzere; belediyelerimizin “Askıda Fatura” projelerini, özellikle asgari ücretin altında geliri olan aileleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırmaları ve sosyal yardımları, elektrik ve doğalgaz maliyetlerine destek olacak şekilde genişletmeleri büyük önem arz etmektedir.”