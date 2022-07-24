CHP'den faiz açıklaması: 'Pandemideki borçların faizlerini sileceğiz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da yaptığı açıklamada hem çalışma hem de iş yaşamında kayıt dışılığın çok yüksek olduğunu kaydederek “Kayıt dışılığın giderilmesi lazım. Devletin burada çok büyük bir kaybı var. Vergi olarak kaybı var. Vatandaş kayıp yaşıyor. Vatandaşlar alım satımlarda muhatap bulamıyor. Her gün basına yansıyor, bu işlerde çok çeşitli oyunlar dönüyor. Devletin bu konuda bir tedbir alması lazım” dedi.

'Pandemideki borçların faizini sileceğiz'

“Türkiye’de son dönemde yaşanan olayları görüyorsunuz” diyen Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2019’da bir öğrenci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soruyor, 'KYK borcunun faizini silecek misiniz? 'Kılıçdaroğlu olsam hemen evet sileceğim derim ama diyemem' diyor. 3 yıl sonra faizi nasıl sildiğini hep beraber gördük. Şunu söyleyelim; emekliye iki maaş ikramiye, 3600 ek gösterge, taşerona kadro Kılıçdaroğlu sayesinde geldi. EYT’yi yaptılar yaptılar, yapmazlarsa bizim ilk yapacağımız iş. EYT’nin gündeme gelmesinde bizim çok emeğimiz var. 81 ilde EYT’lilerle toplantı ve çalıştay yaptık, bunu çözeceğiz. İktidar olduğumuzda esnafın hem pandemi dönemindeki kooperatif ve bankalara olan borçlarının faizini sileceğiz. Bir taahhüdümüz daha var; çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine, Ziraat Bankası ve Sulama Birliklerine olan borçlarının faizlerinin tamamını sileceğiz. Takdir sizin bunların yapılmasını istiyorsanız oylarınıza talibiz. 'Yok, biz faiz ödeyeceğiz' diyorsanız canınız sağ olsun. Bunları mutlaka başaracağız, yapacağız."

'Bir tarafta kazananlar bir tarafta mağdurlar'

Çiftçi ve esnafında bankaya borcunun olduğunu belirten Ağbaba, “Yapacağımız bu işler devlere yük olmayacak. Hepsiyle ilgili çalışılıyor, hesap kitabı yapılıyor. Türkiye bir taraftan bir yoksullaşmayı ve zorlukları yaşarken CHP’ye, MHP’ye özellikle de AK Parti’ye oy verenlere söylüyorum; memleketin durumuna bir bakın, elinizi vicdanınıza koyun. İzliyorsunuz, onların hepsi doğru. Rüşveti, parası, uyuşturucu doğru, bunların hepsini düşünün bir tarafta çok para kazananlar bir taraftan da mağdur olanlar var" diye konuştu.