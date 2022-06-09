CHP’den Erdoğan’ın 'Aday benim' açıklamasına ilk yorum

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu bugün resmen açıklamasının ardından CHP’den ilk yanıt geldi.

Erdoğan'ın adaylığı için Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Onlar için hayırlı olsun. Kaybedeceği bir seçime adaylığını açıkladı. Bizim için bir mahsuru yok” yorumunu yaptı.

Altay, Erdoğan'ın seçim tarihi açıklamalarına ilişkin “Erdoğan ne zaman ‘Erken seçim yok’ dediyse bil ki 3 ay sonra erken seçim olmuştur” ifadelerini kullandı.