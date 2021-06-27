CHP'den Erdoğan'a 'tahkim' yanıtı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul projesinin töreninde sarf ettiği "Yatırımcıları tehdit ediyorlar. 'Geldiğimizde bilesiniz ki ödeme yapmayacağız, elinizden alacağız' diyorlar. Bankaları, projeye ilgi duyan ülkeleri tehdit ediyorlar. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar" sözlerine yanıt verdi.

"Devlet nedir bilen, tahkim nedir bilen insanlarız" diyen Öztrak "O tahkimde davaların hepsini kazanırız. Velev ki kazanamadık, bir başka mekanizmayı da çok iyi biliriz. Bu hovardalığı yapanların yedi göbek sülalesinden bu parayı söke söke alırız" diye konuştu.

Dün Adana Büyükşehir Belediyesi’nin temel atma töreninde konuşan CHP Sözcüsü Öztrak "İktidara geldiğimizde, herkes bilsin ki Talan İstanbul Projesi’ne para yatıran kimseye bir kuruş para ödemeyeceğiz" dedi.

'Bir başka mekanizmayı da biliriz'

Öztrak şöyle konuştu:

"Beyefendi bugün çıkmış demiş ki 'Bu CHP uluslararası tahkim nedir bilmiyor. Bu parayı sizden söke söke alırlar'. Önce Grup Başkanvekilleri kabul etti, şimdi de kendisi kabul ediyor ki Millet İttifakı, CHP iktidara geliyor. Ama bugün cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı kimin cumhurbaşkanıdır Allah aşkına? Bu parayı bizden söke söke alırlarmış... Nerede kaldı yerlilik, nerede millilik? Nerede alacaklar? Tahkim Londra’da, Türk mahkemelerinde değil. Kim alacak? Dolarla avroyla garanti verdiğiniz havuz müteahhitleri tahkime gidip parayı söke söke alacaklarmış. Sn. Erdoğan merak etmesin. Biz CHP olarak yıllarca bu devletin içinde devleti yönetmiş, devlet nedir bilen, tahkim nedir bilen insanlarız. Bize tahkim mahkim sökmez. O tahkimde davaların hepsini kazanırız. Velev ki kazanamadık, bir başka mekanizmayı da çok iyi biliriz. Bu hovardalığı yapanların yedi göbek sülalesinden bu parayı söke söke alırız."

Katar ile yapılan anlaşma

Öztrak Katar'la imzalanan protokol hakkında ise şunları söyledi:

"Katarlıları zengin etmek için proje yapıyorlar. Biz Katarlılarla ilişkilerini ortaya çıkardıkça, o özür diledi, bu özür diledi diyorlar. Arkadaş onun bunun özür dilemesini bırak. Katar’la imzaladıkları protokol ortada. Biz diyoruz ki 'Bu protokolle benim gencimin hakkını yiyorsun, benim gencimin üniversitelerde okuma imkanını sınırlıyorsun.' O diyor ki böyle bir şey yok. Şu protokolde diyor ki tıp fakültesi eğitimi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, sağlık meslek yüksekokulu eğitimi, hemşirelik yüksekokulu eğitimi, sağlık alanında lisans, lisansüstü… aşağı doğru gidiyor. Müşterek projeler şunlar bunlar. Diyorlar ki 'Bu sadece askeri öğrenciler içindir.' Burada bir şey yazıyor, 'Milli Savunma Bakanlığı’nın askeri ve sivil öğrencileri.' Milli Savunma Bakanlığı’nın sivil öğrencileri ne… Bunun ucu bucağı ne, sınırı ne?"