CHP’den dört belediyeye deprem incelemesi

Depremlerin derinden etkilediği Hatay'da binlerce bina yerle bir oldu. Yıkımda yerel yönetimlerin sorumluluğuna işaret edenler CHP'li belediye başkanlarının da istifa etmesi gerektiğini savunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında, konunun uzmanlarından oluşturulacak bir heyetin, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesinin depremin sonuçlarına dair sorumluluklarını araştırması talimatını verdi.

'En son gidecek insan benim' demişti

İstifa edeceği yönünde haberler çıkan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, iddiaları "Bu serhat şehrinde en son gidecek insan benim. Burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz" ifadeleri ile yalanlamıştı.