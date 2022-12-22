CHP'den asgari ücrete ilk yorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba açıklanan 2023 asgari ücretine ilişkin mesaj paylaştı.

Ağbaba mesajında şunları kaydetti:

"8500 TL’lik asgari ücret, ne yılın ortasında verilen eksik zammı, ne yılın ikinci yarısında enflasyon karşısındaki erimeyi ne de gelecek yıl ki muhtemel kayıpları karşılamadı, karşılamayacak #Asgariücret, sofradaki kayıpları telafi etmeyecek, alım gücündeki kayıp giderilmeyecektir."

Son bir yılda gıda enflasyonundaki artış yüzde 102,5. Son 6 ayda temel gıda ürünlerine %70 ile %87 arasında zam gelmişken,asgari ücrete yüzde 54 oranında zam geldi.

Sarayında günlük 10 milyon TL harcayan Erdoğan, milyonlarca asgari ücretliye bir kez daha açlığı layık gördü.

Enflasyon en büyük hırsızdır, bu hırsızlığa göz yuman, yol veren ise saray iktidarıdır. AKP, 8500 TL asgari ücret ile yapılan hırsızlığa göz yummuş,hırsızlığa ortak olmuştur.

Minareyi çalan iktidar, 8500 TL asgari ücretle kılıfı da hazırlamıştır.