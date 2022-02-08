CHP’den ‘ara seçim’ açıklaması

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM’de bir basın toplantısı düzenlendi. Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “11 tane cesur yürekli milletvekili lazım. 11 vekil istifa ederse 30 milletvekiline ulaşacak boşalan vekillik sayısı, bu durumda da TBMM ara seçim yapma kararı alacak. 11 cesur yürek kim olabilir?” açıklamasını değerlendirdi.

Milletvekillerinin yüzde beşi...

Zaman zaman bir Sine-i Millet tartışması yürütülüyor. Bu konuda geçmişte Tanju Bey’in de ifadeleri vardı. Bu yaptığı açıklama şöyle bir yanlış anlaşılmayı doğurmasın. Anayasa, Meclis’te bulunan milletvekillerinin yüzde beşinin, yani 30 milletvekilinin boşalması durumunda, seçimlere bir yıl kalmamışken ara seçime gidileceğini söylüyor.

Bir siyasi seçenecek olarak durmaktadır

Ara seçime gidilmesi, boşalan milletvekilleri açısından… Yani bir partinin bütün milletvekilleri istifa etse de yapılacak seçim genel seçim değildir. Bu bir seçenek olarak önümüzde uzun süredir var. Böyle bir şey yaparak, bunu erken seçim yapmayan iktidarı bir şekilde kantara çıkarma ve kaybettiği halk desteğini bir erken seçim marifetiyle gözler önüne serme bir siyasi seçenek olarak durmaktadır. Bu bir genel seçim doğuran sonuç değil bir ara seçim doğuran sonuçtur.

Özgür Özel, Meclis’in AKP ve MHP oylarıyla tatile girmesine de tepki gösterdi:

"Bu hafta Meclis’i kapattılar çünkü CHP’nin vereceği Isparta’yla ilgili araştırma önergesinin görüşmesi işlerine gelmezdi. Elektrik faturalarının yarattığı infiali, vatandaşın düştüğü zorluğun konuşulmasını istemiyorlardı."

Tanju Özcan ne demişti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'erken seçim' formülüyle ilgili yaptığı açıklama şöyle;

"Muhalefet liderleri bu çağrıma kulak verirlerse 11 cesur milletvekili istifa ederse, ara seçim yapılacak. Seçmenin yüzde 56'sı sandık başına gidecek 30 milletvekili için. Bu da ara seçim olmaz genel seçime döner. Muhalefet bu öneriyi kabul ederse bu istifaların 15 Mart'ta genel kurulda kabul edilmesi gerekiyor. O yüzden bir gün bile kaybedecek gün yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da genel seçime gitmeme şansı yok. Öyle olursa kaybettiğini şimdiden ilan etmiş, kabul etmiş olur.

Şu kardeşinize güvenin, siyasi hayatı halkın içinde geçti bu kardeşinizin. Diyorum ki, milletin sesini iyi duyabilen, hayatı halkın içinde olsan siyasetçi olarak diyorum ki, ben artık bitti diyorsam bu iş bitmiştir. Haydi bir cesaret. Liderler tamam derse, millet adına 11 vekil arkadaşımız gövdesini taşın altına koyacaktır"