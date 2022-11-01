CHP'den AKP'ye: Cumhuriyet’i birlikte kurduklarımızın torunlarına vatan haini diyecek halimiz yok

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hürriyet'ten Hande Fırat'a açıklamalarda bulundu.

"6’lı Masa iktidar olursa ne yapacak? Hesaplaşma mı yoksa helalleşme mi devrede olacak?" sorusuna yanıt veren Özel, "İntikam almayacağız. CHP, sosyal demokrat ve kurucu parti olduğu için zaten yapısal olarak intikam almaz. Cumhuriyet’i birlikte kurduklarımızın torunlarına vatan haini diyecek halimiz yok. Bir hesap görülecekse kanun dışı işler yapanlar şahsen bunun hesaplarını verecekler. Aileleri, yakınları, çevreleri değil" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna da yanıt veren Özel, "Siyasetteki genel akışa göre CHP’nin içinde Genel Başkan’ın adaylığı konusunda neredeyse tam mutabakat var. Ancak kararı 6’lı Masa verecek. Kemal Bey ufacık bir sorun olsa talepkâr olmak yerine fedakârlığı seçer" diye konuştu.