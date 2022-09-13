CHP'de tartışma sürüyor: 'Aday gösteremiyorsak partinin kapısına kilit vuralım...'

tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, siyaset kulislerinden bilgiler verdi.

Millet İttifakı'ndaki adaylık tartışmalarıyla ilgili Gürel "Bu tartışmaların olmasının ana sebebi Millet İttifakı’nın adayını belirlememiş olması. Dolayısıyla böyle bir süreçte Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş’ın açıklamaları İYİ Parti cephesinde karşılık buldu. Kemal Bey'in en yakın iki üç kurmayından biriyle yaptığım konuşmada ‘Kılıçdaroğlu’nun bu kadar açık bir şekilde aday olmak istediğini beyan ettikten sonra biz eğer onu aday gösteremiyorsak partinin kapısına kilit vuralım’ ifadesini kullandı" diye konuştu.

'Genel Başkanımız aday olursa ittifakın lokomotifi olan CHP yüzde 30'ların üzerinde oy alır'

Gürel "CHP’de önemli bir isimle konuştum ‘Sayın Tekin’in açıklamalarını ve Türkiye Kürdistan’ı ifadelerini kullanan parti meclisi üyesi nasıl değerlendiriyorsunuz?’ dedim ‘Kemal Bey de bunlardan rahatsız, ittifakta problem olabilecek cümleler konusunda rahatsız’ dedi. Şöyle ilginç bir şey var ‘Eğer Genel Başkanımız aday olursa ittifakın lokomotifi olan CHP %30’ların üzerinde oy alır ama aday gösterilmezse %20’lerde alır o zaman seçim nasıl kazanılacak, mecliste çoğunluk nasıl sağlanacak?’ ifadelerini kullandı" dedi.

'Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun aleyhine bir tutum sergilemez

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili ise Gürel "Mansur Yavaş konusunu da araştırdım. Birtakım iddialar var ‘Eğer aday gösterilmezse kendisi imza toplar ve aday olur’ şeklinde. Mansur Bey aday gösterilir, gösterilmez o belli olmaz ama Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun aleyhine bir tutum sergilemez" diye konuştu.