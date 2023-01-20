CHP'de il başkanlığına siyah çelenk bırakıldı

Milletvekilliği adaylığı için CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural istifa etti. Ural’dan boşalan il başkanlığı koltuğuna, 17 Ocak’ta CHP Çanakkale İl Eğitim Sekreteri Sabiha Güler Koçer atandı.

Atama yazısı gönderildi

Koçer’in atanmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan ve milletvekili Özgür Ceylan başta olmak üzere birçok isim Koçer’i tebrik ederken, İl yönetimi atamayla ilgili bir açıklama yaptı.

CHP Çanakkale İl Başkanlığı, Koçer’in ataması ile ilgili resmi bir yazı olmadığını ifade ederek, Koçer’in atanmasının sosyal medya paylaşımlarından ibaret olduğunu vurguladı. Ancak CHP Genel Merkezi’nin atama yazısının, CHP Çanakkale İl Yönetimi’ne gönderildiği ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzalı atama yazısında, Koçer’in CHP MYK’si tarafından oy birliği ile atandığı ifade edildi.

Kapıya siyah çelenk bıraktılar

Genel merkezin atamasını kabul etmeyen bazı partililer, il binasının kapısına siyah çelenk bırakarak protesto etti.

Çanakkale’de CHP tarihinin ilk kadın il başkanı olan Sabiha Güler Koçer, dün (19 Ocak) CHP İl Başkanlığı’na geldi. Burada yapılan devir teslim törenine, il yönetimi ve merkez ilçe yönetimi protesto ederek katılmadı. Önceki CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural görevini yeni İl Başkanı Güler Koçer’e devrederken, devir teslim töreni yoğun bir katılıma sahne oldu. Çanakkale merkez ve ilçelerdeki partililer Koçer’e sahip çıkarak yanında olduklarını gösterirken, il ve merkez ilçe yöneticileri, devir teslim törenine katılmadı. İl yönetiminden sadece Tayfun Barın’ın katıldığı törende, milletvekili Özgür Ceylan, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanı ile çok sayıda partili hazır bulundu.

‘Halkın son umudu biziz'

Devir teslim töreninde konuşan CHP İl Başkanı Sabiha Güler Koçer, “Son kongrede seçilen bir il yöneticisi olduğunu hatırlatarak, bundan sonra çok daha büyük bir sorumlulukla çalışacağını ifade etti. Mayıs ayında yapılacağı ifade edilen genel seçimin, Türkiye’nin beka meselesi haline geldiğini dile getiren Koçer, “Köydeki Ahmet amcamızın, evdeki Ayşe teyzemizin, üniversitedeki Batuhan kardeşimizin, yurttaki Zeynep kızımızın, son umutları biziz. Çünkü biz halkın partisiyiz, yani Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Bu bilinç ile gecemizi gündüzümüze katacak, birlik ve bütünlük içerisinde, omuz omuza herkesi kucaklayarak partimizi iktidara taşıyacağız” dedi.

‘İl başkanına sahip çıkılmalı'

İl yönetimindeki bu tartışmalara CHP'yi destekleyen sivil toplum örgütleri de katıldı. Bu tartışmalara ilişkin bir açıklama yapan, CHP Genel Merkezi atamasını, ‘isabetli bir atama’ olarak değerlendiren Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Necmi Akyalçın, parti içindeki kavga halinin son bulması gerektiğini dile getirdi. Akyalçın, “Bana göre isabetli bir atama olan Sayın Koçer’in il başkanlığının desteklenmesi gerekiyor. Herkes kavgayı, gürültüyü bir kenara bırakarak, Sayın başkanın çevresinde bütünleşmeli. Ülke olarak çok önemli bir seçime gidiyoruz. Benim de buradan CHP yönetimine çağrı; boş gereksiz tartışmaları bir kenara bırakarak seçime odaklanmalı ve ülkemizi içinde bulunduğu karanlıktan kurtaracak çalışmaları yapmalıdır. Sayın Koçer’e yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.