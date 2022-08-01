CHP'de görev değişikliği iddiası

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirilecek ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl de Genel Sekreterlik görevine getirilecek.

Bu arada Kılıçdaroğlu'nun Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak'ın görev alanının genişletilerek, iş dünyasında da sorumlu olacağı kaydedildi.

Kaftancıoğlu'nun yerine atama

CHP'de bir kritik atama da İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanacak. Hakkındaki siyasi yasak kararının ardından “Gönüllerin başkanı” ilan edilen Canan Kaftancıoğlu'nun yerine atama yapılacak.