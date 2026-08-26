CHP'de 49 isim ihraç talebiyle disipline sevk edildi: Böke, Nazlıaka, Çiftçi gibi isimler var

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kılıçdaroğlu'nu yönetimine atadığı CHP'de, son kurultayda delegelerin oylarıyla PM ve MYK'ye seçilmiş parti yöneticileri ile eski milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 49 isim kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Listede Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi ve Sevgi Kılıç gibi isimler de bulunuyor.