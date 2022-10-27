CHP ve İYİP'in anayasa değişikliği tutumu belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından gündem olan başörtüsü konusunda AKP'nin anayasa değişikliği hamlesi için CHP ve İYİP'in tutumunun ne olacağı öğrenildi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, başörtüsü ve aile konusunda AKP getirmeyi planladığı iki maddelik Anayasa değişikliği için iki partinin de "Anayasa değişikliği konusunda Cumhur İttifakı’nı Meclis’te yalnız bırakacağını, tutum almayacağını" aktardı.

Sarıkaya yazısında, CHP'nin Meclis’e sunduğu yasanın ele alınmasını öncelerken, İYİP'in de bu denli çok sorun varken, öncelikli konulara odaklanılması, Anayasa değişikliğinin gelecek döneme bırakılması gerektiğini belirtip, tutum almama kararı verdiklerini ifade etti.

'AKP tura çıkacak'

Sarıkaya'nın bugün yayımlanan yazısında, ayrıca Anayasa'ya eklenmek istenen "aile kadın-erkekten oluşur" düzenlemesi için partilerin yaklaşımlarını şu şekilde ifade etti:

"AK Parti Çarşamba günü iki maddelik Anayasa değişikliğini Meclis’e sunacağını ve TBMM’de değişiklik için yeterli çoğunluğu bulunmadığı için, muhalefetten destek istemek amacıyla tura çıkacağını açıklamıştı.

CHP başörtüsü konusunda ilk adımı kendilerinin attığını, Anayasa’nın aile ile ilgili maddesinde yapılacak düzenlemeye eklenmek istenen, “kadın-erkekten oluşur” hükmüne de zaten Medeni Kanun’da da bu şekilde yer aldığı için karşı çıkmayacakları yönünde eğilim belirtmişti.

Yine de gelen metne bakacaklarının altını çizmişti.

İYİP ve CHP'nin bakışı

İYİ Parti ise düne kadar tutumunu netleştirmemiş, 'metin geldiğinde tutumumuzu açıklarız' yaklaşımı sergilemişti.

İYİ Parti son gelişmeler karşısında dün itibarıyla tutumunu netleştirdi.

Önce İYİ Parti lideri Akşener, 'Kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım. Anayasa gelecek Meclis’in konusu olmalı' deyip tutumunu netleştirdi.

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu’na tutumlarının ne olacağını sorduğumda yanıtı aynen şöyle oldu:

'Genel Başkanımız da net söyledi. Yeni Meclis Anayasa için ne yapması gerekirse yapar. Bugün enerjimizi çözülmüş konular yerine, kanayan yaralara harcamalıyız. Temel olarak biz bu konuya değil, siyasetin tavrına, başörtüsünü siyasi istismar konusu yapılmak istenmesine muhalifiz. Bundan beslenenlerin önüne geçmeliyiz…'

Görünen o ki İYİ Parti bu tartışmanın içine girmeyecek.

CHP de bu kapsamda dün itibarıyla tutumunu tam anlamıyla netleştirdi.

CHP Grup Başkanı Engin Altay, dünkü sohbetimizde verdikleri yasa teklifinin TBMM’de beklemekte olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

'Onların kanun teklifimizi sulandırmanın nedeni olmayız. Kanun teklifimiz duruyor, gelsinler hemen geçirelim. Anayasa konusunda gelirlerse kendilerini dinleriz ama onlarla birlikte bu topa girmeyiz…'

'HDP'nin tutumu net değil'

HDP’nin bu konudaki tutumu net değil.

Ancak aile konusundaki yaklaşıma da HDP baştan beri olumlu bakmıyor.

AK Parti, MHP ve BBP’nin değişiklikleri en azından referandumlu geçirebilmesi için gereken 360 üzeri oyu yok; 25 milletvekiline daha ihtiyacı var.

Partilerin bu tutumu devam ettiği sürece de Anayasa değişikliğinin Komisyon’dan öte gitmesi mümkün değil…

Eğer Genel Kurul’a gelip reddedilirse bir yıl içinde tekrar getirilmesi de söz konusu olamaz…

Cumhur İttifakı diğer partilerden milletvekili desteği ile 25 oy daha bulursa da bu kez üçlü sandık ihtimali artar…

Siyaset sandık yaklaştıkça saflarını daha da sıklaştırırken, seçmen tabanında birbirini sıkıştıracak hamlelere de gebe duruyor…

Karışık bir iş vesselam…"