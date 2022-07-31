CHP ve İYİP'e dair kulis bilgileri: 'Borç-alacak kalmadı…'

Altılı Masa tarafından ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine dönük tartışmalar sürerken, konuya ilişkin CHP ve İYİP cephesinden bir kulis bilgisi aktarıldı.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde, "Burada son dönem adaylıkta ismi öne çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylığına Akşener’in 'hayır' diyemeyeceği ileri sürülüyor. Bu görüşü savunanlar özellikle Kılıçdaroğlu’nun İyi Parti’nin seçime girememe tehlikesi ortaya çıktığında CHP’li 15 milletvekilinin İyi Parti’ye geçiş sürecini hatırlatıyor. İyi Parti ise konuya farklı bakıyor. 2019 yerel seçimlerinde CHP ve İyi Parti’nin iş birliği ile çok sayıda büyükşehir ve il belediyesinin CHP tarafından kazanıldığını, İyi Parti’nin ise sadece 18 belediye aldığını kaydeden partililer 'Borç-alacak kalmadı' diyor" ifadesi kullanıldı.