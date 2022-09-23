CHP ve AKP'li belediye başkanlarına ilişkin anket sonucu açıklandı

SONAR Araştırma Şirketi, 1 Haziran 2022 ve 15 Eylül 2022 tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak büyükşehir ilçelerinde bir anket gerçekleştirdi.

Çalışma, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Denizli, Muğla, Eskişehir, Trabzon ve Erzurum’da gerçekleştirilirken bazı ilçelerde yüz yüze anket uygulandı.

CHP’li belediye başkanları

Seçmenlere 'Genel olarak düşündüğünüzde Büyükşehir Belediye Başkanınızı başarılı mı, başarısız mı buluyorsunuz?' diye soruldu.

İlk sırada yüzde 60,3 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yer alırken en beğenilen 2 hizmeti ise altyapı çalışmaları ve sosyal yardımlar oldu.

Öte yandan ikinci en beğenilen başkan ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Yüzde 52,4 oy oranına sahip olan İmamoğlu'nun en beğenilen iki hizmeti ise ulaşım hizmetleriyle Halk Ekmek.

Üçüncü sırada yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yüzde 51,6 oy aldı. En beğenilen hizmetleri ise sosyal yardımlar ve ulaşım hizmetleri oldu.

AKP'li belediye başkanları

Seçmenlere 'Genel olarak düşündüğünüzde Büyükşehir Belediye Başkanınızı başarılı mı, başarısız mı buluyorsunuz?' diye soruldu.

En beğenilen belediye başkanı ise Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu. Yüzde 55,7 oy oranına sahip Sekmen'in en beğenilen iki hizmeti ise hayvan borsası ve kentsel dönüşüm alanları.

İkinci en beğenilen belediye başkanı ise yüzde 54,2 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu.

Üçüncü sırada ise yüzde 50,4 ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yer aldı.