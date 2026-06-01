CHP tartışmasında gözden kaçan ortak kabul: Önemli olan zengin kentliler

“Mutlak butlan” çıktı, fiili kayyım olarak Kemal Kılıçdaroğlu atandı, CHP hâlâ kaynıyor.

Her gün onlarca açıklama, toplantı, eylem yapılıyor. Ancak başını Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun çektiği üç hizbin siyasi çizgisi nedir, birbirleriyle nerede ayrışırlar, süregiden kavga Türkiye’nin kaderiyle nasıl bağlantılıdır kimse anlatmıyor.

Buna rağmen, en azından satır aralarında, CHP kadrolarının siyasi ve toplum kavrayışına dair dikkat çekici ipuçları ortaya çıkıyor.

Tarafların birbirlerine savurdukları—ve “haram araçlar” olayındaki gibi ara sıra yüzlerine gözlerine bulaştırdıkları—yolsuzluk suçlamalarında, siyasette ve CHP’de akçeli ilişkilerin ne kadar etkili olduğu görülüyor.

Öte yandan, paranın esas etkisine, yani ideolojik etkisine dair de bazı gözlemler yapmak mümkün.

CHP’nin 2023 öncesi Kılıçdaroğlu dönemindeki Genel Başkan Yardımcısı ve herkesin ifade ettiği şekliyle “partinin kasası” olan Bülent Kuşoğlu, T24’ten Cansu Çamlıbel’e bir mülakat verdi.

Çamlıbel’in “Jest ve mimiklerinden, satır aralarında söylediklerinden şu anda Kemal Bey’in etrafına çöreklenmiş ekibin hal tavır ve eylemlerinden çok da hazzetmediği gibi bir hissiyata kapıldım” notu düştüğü Kuşoğlu, mülakat sırasında, toplumu ve siyaseti algılayışına dair gözden kaçması muhtemel fakat çok önemli ifadeler kullandı.

CHP'nin önemi 'kentli zenginler'le ilişkili

Tüm dünyanın Soğuk Savaş yıllarındaki uluslararası düzenden kopuş yoluna girip köklü bir değişim yaşadığı, Türkiye’nin de dönüşeceği fikrini dile getiren Kuşoğlu, CHP’nin bu dönüşümdeki önemini “kentli zenginleri kapsadığı” tespitine dayandırdı:

Mesela 'İç cephenin güçlendirilmesi' deniyor ya evet bu önemli. Ama bu söylendiğinde ben bunu devletin güçlendirilmesi olarak anlamıyorum, toplumun güçlendirilmesi olarak anlıyorum. Toplumu güçlendirmemiz lazım. Bunu yapabilecek olan parti de Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi tabanının üzerine oturduğu sosyal kesimlere sosyolojik açıdan baktığımız zaman en entelektüel, kültürlü, eğitim seviyesi en yüksek kesim. Bu iktidar döneminde zenginleşenler falan oldu ama onlar henüz kentli sayılamayacak seviyede sanki. Geçmişten beri kentleşme CHP'ye daha fazla mâl edilebilir diye düşünüyorum. CHP sonuç olarak Türkiye ölçülerinde bir kent partisi.

Kuşoğlu’nun “kentli olma”yı “zenginleşme”ye bağlaması, bir yandan AKP’yle zenginleşenlerin henüz “kentli” olamadığını savunurken, diğer yandan kuşaklardır kentlerde yaşamalarına rağmen işçilerin zengin olmadıkları için “kentli” sayılamayacaklarını ima ediyor.

Eski CHP kurmayı, esasen sağ kökenli bir siyasetçi. Siyasete 2002’de DYP'den girdi, sonra DP'ye geçti, ardından AKP'den kopan Abdüllatif Şener'in Türkiye Partisi denemesinde rol aldı. 2010'da Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçince, SSK Genel Müdürü olduğu dönem yardımcısı olan Kuşoğlu'nu CHP'ye getirdi ve kısa sürede partinin en etkili koltuklarından birine oturttu.

Şimdi suçlamaların havada uçuştuğu "şu kanala, bu gazeteciye para aktarma" gibi işler, yıllarca Kuşoğlu'nun masasından geçmişti.

Bugün Türkiye'de bir "devlet aklı"nın yeni bir tasarım peşinde olduğunu savunan Kuşoğlu, CHP'yi "iç cephenin güçlendirilmesi" hedefini uygulayabilecek tek parti olarak görmesini de bu fikre dayandırıyor. Bürokrasinin siyasete müdahalesini doğru bulan Kuşoğlu, bunun CHP'yle yapılarak "kentli zenginlerin" projeye dahil edilmesi gerektiğini ima ediyor.

1 milyon 900 bin CHP üyesinin de mutlak çoğunluğunu oluşturan ve ülkedeki mevcut krizin en ağır yükünü omuzlayan işçiler, CHP kurmaylarının ülkeye dair planlarında dahi kendilerine yer bulamıyor.