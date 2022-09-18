CHP Sözcüsü'nden 'Borsa İstanbul' açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından Borsa İstanbul'a ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Bankaların son 1 yıldaki kârını 5'e katladıklarını ifade eden Öztrak, "Milletin elindeki avucundakine göz diken bu yönetim, milletten aldı, yandaşlarını ve faiz lobilerini abat etti. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir servet transferine imza attı. Milletin alın terini, emeğini yılların çabasını bile isteye enflasyona ezdirdi" dedi.

Öztrak'ın paylaşımları şu şekilde: