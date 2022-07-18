CHP Sözcüsü: Türkiye koşar adım yeni bir döviz krizine ilerliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye ekonomisinin koşar adım yeni bir döviz krizine doğru ilerlediğini belirterek, “Merkez Bankası’nın döviz kasası 1 Temmuz itibariyle 54 milyar dolar açık veriyor. “Düşük faiz, değersiz Türk lirası” modeliyle, düşecek denen cari açık ve dış ticaret açığı, rekor üstüne rekorlar kırıyor” dedi.

CHP MYK toplantısı sonrası açıklama yapan Öztrak, önümüzdeki bir yılda ödenmesi gereken dış borcun 182 milyar dolar olduğuna dikkat çekerek, “Buna bir de finanse edilecek cari açığı ekleyin, iyimser bir tahminle, önümüzdeki bir yılda, 220 milyar dolar borç bulmamız gerekiyor. Bu parayı bulmak için katlanılması gereken finansman maliyeti ise her geçen gün artıyor” diye konuştu.

Dış borçlanmanın maliyetini belirleyen, önemli göstergelerden kredi temerrüt risk priminin (CDS) 900 puanın üstüne çıkarak, görülmemiş seviyelere geldiğini ifade eden Öztrak, şunları söyledi:

“Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk Lirası’ndaki değer kaybına, enflasyondaki hızlı artışa, eksideki döviz rezervlerine, ekonomiye yük getiren Kur Korumalı Mevduat uygulamasına bakarak, Türkiye’nin kredi notunu bir basamak daha düşürdü. Ne yazık ki iflas kredi notuna, sadece iki tık kaldı.

Bu arada ülkede döviz kıtlığı artık o seviyeye gelmiş ki, Merkez Bankası’ndan iş insanlarına, 'Lütfen döviz satın' diye, rica telefonları başlamış. Bunu iş insanlarımızdan biz zaten duyuyorduk. Şimdi televizyonlarda aleniyet kazandı. Kasada döviz kalmayınca, BOTAŞ gaz alabilsin diye, “Bizi kıskanan” Almanya’ya, borç için el açtılar. Milletin 128 milyar dolarını havaya savuran, Bu milletin on milyarlarca dolarını Sığınmacılar için harcayan Hükümet, şimdi gaz alabilmek için Deustche Bank’tan 925 milyon Avro borç aldı. Bunun millete yükleyeceği faiz ne kadar? “Borca haylık, bir aylık” derler. Doğal gazı bile dış borçla almaya başladıysak, vay halimize.”