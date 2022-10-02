CHP Sözcüsü Öztrak'tan Erdoğan'a: Enflasyonu yüzde 107'ye neden çıkardın?

İstanbul Ticaret Odası'nın yayımladığı İstanbul'un yıllık enflasyon verilerinin ardından açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Madem 'düşürme' kabiliyetin vardı, enflasyonu yüzde 19'lardan yüzde 107'ye neden çıkardın?" sorusunu yöneltti.

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Öztrak, "İTO'nun ücretliler enflasyonu Eylül'de yüzde 107,4 ile rekor kırdı. Yarın TÜİK makyajlı rakamlarını açıklayacak. Aradaki makas daha da açılacak. Erdoğan millete şunun cevabını vermeli: Madem "düşürme" kabiliyetin vardı, enflasyonu yüzde 19'lardan yüzde 107'ye neden çıkardın? Bunu niye istedin?" ifadelerini kullandı.