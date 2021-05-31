CHP Sözcüsü Öztrak: İçişleri Bakanı açıkça suç işliyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Ayasofya Camii’nde devlet ricalinin önünde, bir defa daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okundu. Kibir, şımarıklık, hazımsızlık ve yalan kutsal mekan Ayasofya’yı adeta mesken tuttu. Bir emekli imam, Atatürk’e lanet okumaya cüret etti. O sözleri ettiği Ayasofya’yı, İstanbul’u, Rize’yi ve tüm memleketi emperyalistlerin işgalinden kurtaranın, Atatürk olduğunu unutarak cehaletini sergiledi.

'İmam hakkında suç duyurusunda bulunduk'

Bu suçtur, bu büyük bir rezalettir. Buna, orada oturan devlet ricalinin sessiz kalması ise çok daha büyük bir rezalettir. Milletimiz o gün o camide olan devlet ricalinin nasıl sustuğunu görmüştür. Bu rezalete, Çocuklarının, torunlarının dekor edilmesine göz yuman, buna da sessiz kalanlara yazıklar olsun. Grup başkanvekilimiz, UYAP üzerinden bu şahıs hakkında, suç duyurusunda bulunmuştur. Artık konu, yargının alanındadır.

'Talan İstanbul projesi'

İstanbul’u çeyrek asır yönetenler, tarihi yarımadanın siluetini bile, rant için katlettiler. Milletimizin göz bebeğine acımadan ihanet ettiler. Bir de bunu utanmadan itiraf ettiler. Şimdi Marmara Denizi de, bu acımasız ihanete isyan ediyor. Müsilaj, yani deniz salyası, tüm Marmara’yı kapladı. Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztunç, Bu konuda, Bugün Merkez Yönetim Kurulumuza sunduğu raporu Ve çözüm önerilerini kamuoyuna da açıklayacak.

'İstanbul’a ihanet ettik' diyenler, Marmara’nın feryadını duymak yerine, İhanetlerine hız veriyorlar. Hafta sonu esnaf kulak kesilmiş, 1 Haziran sonrasında nasıl açılma olacağını duymayı bekliyor. Bunlar Kanal İstanbul projesine, Haziran sonunda kazma vuracaklarını açıklıyorlar.

Bu proje, Marmara Denizi’nin ve bölgenin idam fermanıdır. Kanal, Trakya’yı Anadolu’dan koparma, ülkeyi bölme projesidir. Talan İstanbul projesidir. Bu projenin ekolojik, stratejik, ekonomik, Siyasi, askeri, sonuçları doğru düzgün değerlendirilmemiştir.

'Suç örgütü elebaşı kendini ihbar etti'

Devlet krizi, her gün derinleşiyor. Erdoğan şahsım hükümetini açıkça destekleyen, Erdoğan’a karşı çıkanları alenen tehdit eden, hükümetin polis koruması verdiği, bir organize suç örgütü elebaşı, bir aydır tefrika halinde, bir takım kirli ilişkilerini ifşa ediyor. Haber alma özgürlüğüne darbe yapmak Erdoğan’a pahalıya mal oluyor. Dün bu suç örgütü elebaşı kendini ihbar etti. Suriye’ye giden silahların, Bayır-Bucak Türkmenlerine gönderilmediğini, El Nusra’ya gittiğini itiraf etti.

Daha önce de bir MHP milletvekili, Tuğrul Türkeş, 'Vallahi de billahi de o silahlar Türkmenlere gitmiyordu' demişti. Bizim Suriye’ye silah gönderme meselesini bir suç örgütü elebaşının ağzından dinlemeye ihtiyacımız yoktu. Bu, ülkemizde çok iyi bilinen bir husustur. Çok da mağdur yaratmıştır. Bunlardan biri de, değerli arkadaşımız Enis Berberoğlu’dur. Arkadaşımız haksız, hukuksuz bir şekilde MİT TIR’ları davasıyla ilişkilendirilerek hapse atıldı.

'Berberoğlu davasıyla ilgili gizlilik kararını derhal kaldırın'

Sayın Genel Başkanımız buna ve ülkedeki tüm haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere karşı Ankara’dan İstanbul’a kadar yürüdü. Enis Berberoğlu mahkemede aklandı. Yeniden milletvekili seçildi. Meclis’e girdi. Ama yönetim bu konudan o kadar rahatsızdı ki, Berberoğlu’nun milletvekilliğini düşürmek için, olmadık yargı kumpasları kurdurdu.

Meclis Başkanı, milletvekilinin hukukuna sahip çıkmadı. Erdoğan’ın vesayeti altındaki mahkemeler Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına direndi. Ama sonunda hak yerini buldu, arkadaşımız Meclis’e döndü. Biz buradan bir kere daha çağrıda bulunuyoruz: milleti suç örgütü elebaşının açıklamalarına mahkum etmeyin. Enis Berberoğlu davasıyla ilgili gizlilik kararını derhal kaldırın.

Erdoğan şahsım hükümetinin bir zamanlar beraber yol yürüdüğü, bu suç örgütü elebaşı, 'Beni bu silah kaçakçılığı işinde de kullandılar' diyor. 'Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız' diyen, bir dönem Erdoğan’a danışmanlık da yapan, devletin resmi güvenlik toplantılarına katılan, bir general emeklisinin başında olduğu SADAT şirketinin, bu işlerde aracı olduğunu iddia ediyor. Tabii sorumlulara; 'Mehdiye ortam hazırlamak için mi Suriye’de bulundunuz?' diye, soracak bir savcı yok. Firma da gönül rahatlığıyla iddiaları reddediyor.

'Döviz rezervleri siyasetçilerin elinde oyuncak edildi'

Devletin tüm kurumları Saray vesayeti altında adeta bir çöküş yaşıyor. Yılların birikimiyle, tecrübesiyle yükselen kurumlarımız, Erdoğan şahsım hükümetinin elinde, hak ile yeksan oluyor. Bunların başında da bir itibar kurumu olması gereken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geliyor. Merkez Bankası’nda billetin kefen parası olan ihtiyat akçesine çöktüler. Merkez Bankası’nın eline, enflasyonla mücadelede, siyasetçinin müdahalesi olmadan bağımsız bir şekilde kullansın diye yasayla verilen döviz rezervleri, bir protokolle siyasetçilerin elinde oyuncak edildi. Rezervler suyunu çekti.

Milletimiz adına '128 milyar dolar nerede?' diye soruyoruz. Mahkemeler afişlerimizi toplatıyor. Araştırma önergeleri veriyoruz, AK Parti ve MHP oylarıyla reddediliyor. Bugün değilse yarın, bu ülkede de, 128 milyar doların hesabı mutlaka sorulacak.

'Esnaf hâlâ Erdoğan'nın keyfini bekliyor'

Esnaf nefes alamıyor. 'Kanal İstanbul’a kazma vuracağız' diyenler, asıl kazmayı, esnafın beline beline vurmaya devam ediyor. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması bitecek mi? Müşteri nerede, nasıl kabul edilecek? Dükkâna müşteri kabul edilecekse, nasıl bir sınırlama olacak? Belirsizlik hâlâ sürüyor. Ha deyince dükkân açılmıyor. Çalışanı var, malzeme tedariki var, ciddi bir hazırlık süresi var… Ama şu saat olmuş, ülkenin esnafı, hâlâ Erdoğan Şahsım Hükümeti’nin keyfini bekliyor.

Diğer taraftan yeme içme sektöründeki STK’lar, yarın tam açılma olsa bile, kepenk kapatan dükkânların üçte birinin bir daha kepenklerini açamayacağını ifade ediyor.

'Ortada hâlâ aşı yok'

Bakan rakam yağdırıyor ama ortada hâlâ aşı yok. Özellikle Sinovac aşısında randevu sorunlarının devam ettiği haberleri geliyor. 2021’in ilk 5 ayı geçti. Türkiye hâlâ derli toplu bir aşı takvimi, derli toplu bir açılma takvimi ve tüm bu süreçte esnafını, çiftçisini, emekçisini, iş dünyasını ayakta tutacak derli toplu bir destek programını bekliyor.

Erdoğan’ın zulüm düzenin artık vakti doldu. Şapkasını önüne koyması, Cumhurbaşkanı koltuğunda oturmakta ısrar ettiği her günün bu milletin zararına olduğunu idrak etmesi, artık o koltukta daha fazla oturamayacağını anlaması, sandığı milletin önüne getirmesi ve evine gidip, dinlenmeye çekilmesi gerekiyor.

'Kongreler yetmedi, tüy diktiler'

(Bakanlığın teknede fetih eğlencesi) Tüy diktiler. Lebaleb kongreler yetmedi, gençlik kongrelerinde deve güreşi tutmalar yetmedi şimdi sıra vur patlasın çal oynasın tekne gezilerine geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı işsizlikten kırılan gençlerine haline kafa yoracağına tekne partilerinde eğleniyor.

'İçişleri Bakanı açıkça suç işliyor'

Önce çıkıyor diyor ki İçişleri Bakanı '10 bin dolar aylığa bağlanan bir milletvekili var. Ama ben bunu açıklamam, savcıya söylerim' diyor. İçişleri Bakanı açıkça suç işliyor. Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi ne demek? Bunun hapis cezası var. Bakana düşen savcıya çağrırsa bilgi vermek değil. Bunların mutlaka açıklanması gerekir. Burada Meclis Başkanı'na da görev düşmektedir, Cumhurbaşkanına da görev düşmektedir.

'Venezuela büyükelçiliği Binali Yıldırım'a pek güzel yakışır'

(Uyuşturucu trafiği ve Erkam Yıldırım ilişkisiyle ilgili ortaya çıkan gümrük kayıtları) Reşit olan ticaret yapan evladı yerine neden Sayın Binali Yıldırım'ın konuştuğunu bir türlü anlayamıyorum ama mademki konuştu, gereğini yapma sırası kendisinde. Hiç endişe etmesin Saray kendisine bir büyükelçilik makamı uygun görürü muhakkak. Venezuela büyükelçiliği kendisine pek de güzel yakışır