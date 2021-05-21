CHP Sözcüsü Öztrak: Devlette ahlaki çözülmenin böylesi hiç görülmedi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Sıkıntılı, karanlık, kirli ilişkilerin ortaya döküldüğü bir dönemden geçiyoruz. Ülke uzun süredir bir buhran içinde savruluyor. Ekonomi, devlet ve salgın yönetilemiyor. Yurttaşlarımız perişan" diyen Öztrak, "Koskaca ülke, bunları seyredip geriliyor. Bu yaşananların sebebi ne? Ülkeyi gerenler kimler? Bitti dediğiniz dönemin bütün aktörleri, sizinle oyundaymış" ifadesini kullandı.

Öztrak, sözlerine şöyle devam etti:

Kılıç kendi kınını kesmezken iyiydi, elinizi kesince mi kötü oldu. Hürriyet gazetesinin basılması ile ilgili iddialar var, gazete haber bile yapmıyor. Bunlar devlet krizinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Suç örgütü liderinin milletvekiline 10 bin dolar maaş verdiğini söyledi ama ismini söylemedi. Ya saklıyor ya da 10 bin dolardan kendi de pay alıyor.

İçişleri Bakanlığı milletvekillerine şantaj yapma makamı mı?

İçişleri Bakanı'nın kendisi göstermelik bir suç duyurusunda bulundu. Savcılar soruşturmayı kimler yönetecek. Kuzu kurda teslim edilir mi? Devlette ahlaki çözülmenin böylesi hiç görülmedi.