CHP Sözcüsü Öztrak: Bu rakamları daha önce hiç görmedik, korkunç bir rekor

Gerçekleştirdiği basın toplantısında gündemi değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, üretici enflasyonunda daha önce ulaşılmamış seviyelere ulaşıldığını belirtti.

"Çakma ekonomist, ekonomi ilmine etmedik işkence bırakmadı. Gerçekleri kendi arzusuna göre eğip büken, bu bezirgân zihniyet, milletin ekonomisini bitirdi" diyen Öztrak konuşmasına şöyle devam etti:

"Çakma ekonomist, ekonomi ilmine etmedik işkence bırakmadı. Gerçekleri kendi arzusuna göre eğip büken, bu bezirgân zihniyet, milletin ekonomisini bitirdi. Ülkemizi yönetilemez hale getirdi. Milleti her gün daha da perişan eden politikasızlıklarına, sebebi oldukları yıkıma, “Epistemolojik kopuş” , “Heteredoks politika” , “Nöro ekonomi” gibi, daha önce kendilerinin bile duymadıkları, bilmedikleri kavramlarla, kulp takmaya kalktılar. Millete alay konusu oldular. En sonunda, “Nöro klasik şeyler” diyerek zırvalamakta zirve yaptılar. Bir avuç yandaşı abat ederken, milleti perişan eden bu yönetim, toplumun umudunu çalıyor, mutsuz ediyor.

'Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunu işgal ediyor'

Son bir yılda, besi ve süt yemi yüzde 115 zamlanmış. Mazot yüzde 215 zam görmüş. Ama Ulusal Süt Konseyi, 'Nuh diyor, peygamber demiyor.' Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulusal Süt Konseyi’ni vesayeti altına almış. Nebati Bakan, yine engin ekonomi bilgisini konuşturdu, 'Çiğ süt fiyatı artınca, yem fiyatları da artıyor' dedi. Süt Konseyinin elini kolunu bağladı. Üzülerek ifade edeyim, bunu söyleyen maalesef bu ülkede Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunu işgal ediyor. Çiğ süt fiyatını 7,5 liraya sabitlediler. Öylece bekliyorlar ama süt fiyatları artmadığı halde, mazot ve yem fiyatları, aldı başını gidiyor.

Çiftçi tarlasına gidemezse, taban gübresini atamazsa, yiyecek ekmek bulamayacağız. Elin buğdayına, arpasına, mercimeğine muhtaç kalacağız. Sonra da emir alacağız. Bunun telafisi yok. Üreticiye verilen desteklerin mutlaka artırılması, gübrede iç tüketime öncelik verilmesi gerek. Ama benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Bildikleri tek şey zam…

'Üretici enflasyonundaki bu rakamları daha önce görmedik'

İşte büyük sanayi tesislerinin kullandığı doğalgaza, daha yeni yüzde 5 gizli zam yaptılar. Sanayici her gün yeni bir sürprizle, yeni bir zamla karşılaşıyor. Üreticinin enflasyonu şaha kalktı. Üretici fiyatlarındaki 12 aylık artış, yüzde 151,5. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe fiyat artışı yüzde 165, Enerji sektöründeki fiyat artışı yüzde 417. Üretici enflasyonundaki bu rakamları daha önce hiç görmedik. Korkunç bir rekor!"