CHP Sözcüsü Öztrak: Böyle bir ülkeye yabancı yatırımcı nasıl gelir?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Sezgin Baran Korkmaz ile fotoğrafını göstererek "Amerikan Hazinesi'ni dolandırmaktan yargılanan, kara para aklama suçundan aranan biriyle dar koridorlarda aynı fotoğraf karesine giren bir cumhurbaşkanına Amerikalı yatırımcılar nasıl güvenir?" dedi.

Öztrak CHP genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında "Rakiplerini açıkça tehdit eden, ‘Daha neler olacak neler’ diyen bir cumhurbaşkanına, bu ülkede yabancı yatırımcı canını, malını nasıl emanet eder?" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin NATO'nun Belarus açıklamasını yumuşatmakta rolü olduğu iddiasına ilişkin ise Öztrak doğruysa bunun bir "skandal" olacağını savunarak şunları söyledi:

"Tüm demokratik dünya Belarus'a karşı yaptırım kararları alıyor. Yine NATO da Belarus'a yönelik bir yaptırım uygulamak istiyor ama Erdoğan şahsım hükümetinin bu kararları veto ettiği iddia ediliyor. Hayrola? Yoksa Erdoğan'a bizim ülkemizde basın hürriyetine koyduğu vesayet ve sansür az geldi de şimdi de sıra Belarus'a mı geldi? Bu haberler doğruysa ayıptır, yazıktır, skandaldır. Ülkemizi bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Böyle bir ülkeye yabancı yatırımcı nasıl gelir?"

CHP'li Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Milletin derdini anlatan muhalefete kumpas kuruyorlar, sonra da pişkin bir tavırla ‘bu daha başlangıç’ diyorlar. Kendi partilerinin genel başkanlığını ve başbakanlık yapmış bir siyasetçiyi polis zoruyla Meclis’e sokmuyorlar. Ülke askeri darbeden daha beter bir sivil darbe vesayetiyle karşı karşıya...

- (Sedat Peker'in videoları) Erdoğan, iddiaların ortaya atılmasından 24 gün sonra, İçişleri Bakanı’na sahip çıktı. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan olamadı. Bu ülkede en büyük açığın, tarafsız cumhurbaşkanı açığı olduğunu, bir kez daha gösterdi.

- Erdoğan kendi koltuğunu, yine milletin hakkının, hukukunun önüne koydu. Erdoğan şahsım hükümeti, millet iradesinin tecelligâhı TBMM’nin önünü bir kez daha tıkadı. Meclisin denetim görevini yine engelledi. Milli iradeden kaçtı. Mafya-siyaset eksenindeki iddiaların, TBMM’de araştırılması için verilen önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

- Ne acıdır ki Türkiye’de hükümet, Meclis’ten, milli iradesinden kaçarken, yavru vatan Kıbrıs, bizdeki bu olayların kendini alakadar eden kısmının soruşturmasını kendi Meclisinde yapmaya hazırlanıyor. KKTC Parlamentosu, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili son iddiaları araştırmak için oy birliğiyle bir Araştırma Komitesi kurdu. Dikkat edin bu soruşturmanın ardından mafya dedikleriniz, suç örgütü lideri dedikleriniz, istihbarat elemanı çıkmasın. Bu rezalet kolay kolay temizlenmez.

'İçişleri Bakanı kumpasta rol aldığını itiraf etti'

- Suç örgütü elebaşına, televizyonlarda cevap yetiştirmeye çalışan İçişleri Bakanı’nın itirafları, AK Parti’nin nasıl kavgalı bir ev olduğunu da ortaya koydu. AK Parti’de herkes, birbirine kumpas kurmuş. Bu ülkenin seçilmiş Başbakanı’nın altından hem AK Parti Genel Başkanlığı hem de Başbakanlık koltuğu kumpasla çekilip alınmış, bugünkü İçişleri Bakanı bu kumpasta rol aldığını açıkça itiraf etti. Kumpasın diğer aktörleri kim? Damat ve Binali Yıldırım. Kumpası kuran kim? Erdoğan. Saray entrikalarıyla milli iradeye darbe nasıl yapılır, bunun kitabını yazmışlar. Brezilya dizilerindeki entrikalar, bunlarınkiler yanında masum kalır.

'Tüm raconlara maruz kalan Erdoğan millete racon kesmeye kalkıyor'

- Kapısı çalınan mafya şimdi İçişleri Bakanı’na racon kesiyor. İçişleri Bakanı, kendi hükümetine racon kesiyor. Hükümetin küçük ortağı, büyük ortağa racon kesiyor. Tüm bu raconlara maruz kalan Erdoğan da çıkıyor. Millete ve Millet İttifakı’na racon kesmeye, Millet İttifakı’nı tehdit etmeye kalkıyor. Karizması çizilen, ipleri tamamen elinden kaçıran Erdoğan, çaresizliğini milleti ve millet ittifakını tehditle kapatmaya çalışıyor. Rakiplerini açıkça tehdit eden, ‘Daha neler olacak neler’ diyen bir cumhurbaşkanına, bu ülkede yabancı yatırımcı canını, malını nasıl emanet eder? Raconun kralını, kaçtığınız milletimiz, o korktuğunuz sandıkta kesecek.

SORULAR ve YANITLAR

- (Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’ın 'Soylu’nun ifadelerinden toplum rahatsız, Mustafa Çalışkan gibi insanı kim nasıl açığa alınacak, görelim' sözleri hakkında) Erdoğan, ipin ucunu kaçırdı. Artık yönetemiyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil… Bürokratlar ülkedeki bu kirliliğin ve yaşananlardan toplumun son derece rahatsız olduğunun farkında. Tam bir devlet krizi yaşıyoruz. Bu noktada bürokratların ifadelerini tartışmayı doğru bulmuyorum.

- (AA'nın Peker'in koruma kararıyla ilgili 'FETÖ izinin tespit edildiği' paylaşımını silmesi) Öyle görünüyor ki AA, FETÖ izi ararken yolu AK Parti’ye çıkmış, bundan da çok heyecanlanmış. Bulduğu belgeyi silmek için de boşuna uğraşmış. FETÖ’nün izini bulmak için ‘her işin sorumlusu benim ben’ diyene bakacaksın. Bu ülkede suç örgütü elebaşına koruma tahsis eden de o, örgüt ele başlarının mitinglerine göz yuman da o, ‘akademisyenlerin kanlarından banyo yapacağım’ dendiğinde ‘görmeyin, duymayın’ diyen de o. Bir başka mafya elebaşı Genel Başkanı’mızı tehdit ettiğinde ‘aldırmayın’ diyen de o. Muhalefet liderlerine kumpaslar düzenlendiğinde ‘bunlar daha iyi günleriniz’ diyerek durumdan vazife çıkaranlara cesaret veren de o. Partisinin önceki genel başkanlığını, başbakanlığı yapmış bir kişiyi polis zoruyla Meclis’e sokmayan da o.”

'Soylu elinde koz diye tutuyor'

- ('10 bin dolar alan siyasetçi kim?' tartışması) AK Parti kendi içinde kavgalı olan, komplolar ve kumpaslarla yönetilen bir parti. İçişleri Bakanı çıkıyor, ‘mafyanın bir milletvekilini aylık 10 bin dolar maaşa bağladığını’ söylüyor ancak ismini açıklamıyor. Niye? Elinde koz diye tutuyor. Parti içi kavgalarında kullanacak. İçişleri Bakanı kamu görevlisi olduğunu unutup bu vekili yetkili makamlara bildirmeyerek suç işliyor, suç… Yargı suç işleyen bakan hakkında da resen harekete geçmiyor. Türkiye bırakın hukuk devletini kanun devleti olmaktan bile çıktı.”

'Cumhur ittifakı seçim barajını niye tartışıyor?'

- (Seçim barajının düşürülmesi) Biz baştan itibaren barajlardan yana olmadığımızı söylüyoruz. Benim anlamadığım husus şu, bu mevcut ucube başkanlık rejimini getiren Cumhur İttifakı, seçim barajını niye tartışıyor? Hükümet artık Meclis’ten çıkmıyor ki, hükümeti artık cumhurbaşkanı kuruyor, milletvekilliğinden istifa eden kişiler bakan oluyor. İstikrarı sağlamak için Meclis’te çoğunluğu güçlendirecek baraj mekanizmasına ihtiyaç yok. Anlayabildiğimiz kadarıyla getirdikleri bu ucube rejimi kendileri bile anlayamamış” dedi.