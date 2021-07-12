CHP Sözcüsü Öztrak: Bahçeli neden üç gündür sessiz?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Öztrak TSK'nin Afganistan'da kalma kararına ilişkin "Bu yanlıştan bir an evvel dönün. Herkes ardına bakmadan kaçarken, Mehmetçiğimizi Taliban’ın karşısına dikmeyin" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde "Biji Serok Erdoğan" sloganı atıldığını söyleyen Öztrak Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin lider Devlet Bahçeli'nin üç gündür neden sessiz olduğunu sordu.

TBMM'ye gelen torba yasayla 31 Temmuz’da sona ermesi gereken, OHAL yetkilerinin kullanım süresinin üç yıl daha uzatılmasını iyiniyetli bulmadıklarını belirten Öztrak "Erdoğan bunu neden yapıyor? Çünkü Erdoğan artık sandıktan çıkamayacağını gördü" dedi.

Afganistan açıklaması: Bu yanlıştan dönün

Öztrak konuşmasında şunları söyledi:

"Sınırlarımıza hâkim olamayan Erdoğan Şahsım Hükümeti Afganistan’da Kabil Havalimanını korumaya gönüllü yazılıyor. Niye? Hem ABD ile arayı düzeltmek, Hem de çarkları döndürecek para girişini sağlamak için. Hukukun olmadığı, can ve mal güvenliğinin olmadığı yere, ne sıcak para, ne soğuk para gelir. Erdoğan’ın yakın arkadaşı Soros ne demişti? 'Türkiye’nin en önemli ihraç ürünü ordusudur.' Erdoğan anlaşılan arkadaşını haksız çıkarmak istemiyor.

Çok açıkça uyarıyoruz. Bu yanlıştan bir an evvel dönün. Herkes ardına bakmadan kaçarken, Mehmetçiğimizi Taliban’ın karşısına dikmeyin. Aksi halde Mehmetçiğimizin ayağına değecek her taştan, sorumlu siz olursunuz."

'Bahçeli neden sessiz?'

"Bu arada ABD Başkanı Biden ile görüşmeden sonra, Partisinin İl Danışma toplantısında, Erdoğan’a 'Biji Serok Erdoğan' sloganları atıldı. Erdoğan da bu sloganlara methiyelerle cevap verdi.

Diyarbakır’da atılan bu sloganlar ve okunan methiyeler hakkında, Cumhur İttifakı’nın ufak ortağı ne diyor? Ufak ortak bu konuda ne düşünüyor? Aralarında bu konuda bir mutabakat var mı? Üç gündür gıkı çıkmıyor. Bahçeli neden sessiz? Neden üç gündür ağzını bıçak açmıyor? Yoksa sükûtu ikrarından mı geliyor? Milletimiz bunu çok merak ediyor. Bahçeli’den bir açıklama bekliyor."