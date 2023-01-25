CHP PM üyesi Eren Erdem: Adayımız Kılıçdaroğlu'dur

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalar sürerken CHP PM üyesi Eren Erdem'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdem, "CHP’nin altılı masaya tek önerisi Kemal Kılıçdaroğlu’dur" dedi.

Erdem'in paylaşımı şöyle:

"Günlerdir çeşitli mecralarda 'CHP masaya sürpriz bir isim önerecek' gibi haberler yapılıyor. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor. CHP’nin altılı masaya tek önerisi Kemal Kılıçdaroğlu’dur. İkinci bir isim önerimiz yoktur. Kılıçdaroğlu, ortak aday olması halinde; farkla kazanacaktır."