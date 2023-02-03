CHP Parti Meclisi 9 Şubat'ta adaylık için toplanıyor

CHP Parti Meclisi (PM), 9 Şubat’ta toplanma kararı aldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 Şubat’taki altılı masa toplantısı öncesinde, adaylık için PM’den tam yetki alması bekleniyor.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre CHP PM, 9 Şubat Perşembe günü saat 12.00’de parti genel merkezinde toplanacak. PM gündemi “Genel Başkanın sunuşu, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlık ve çalışmaları hakkında görüşme” olarak belirlendi.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, PM toplantısında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu gündeme getirecek. Kılıçdaroğlu’nun Saadet Partisi ev sahipliğinde 13 Şubat’ta düzenlenecek liderler zirvesi öncesinde PM’den “Altılı masaya, kendisi dahil, herhangi bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı olarak sunabilmek” adına tam yetki alması bekleniyor.

Altılı masada İYİP dışında Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti’de parti kurulları, genel başkanlarını adaylık konusunda tam yetki ile yetkilendirmişti. İYİP'in bu konudaki tutumunu Genel Başkan Meral Akşener’in parti kurulları ile değerlendirme yaptıktan sonra belirlemesi bekleniyor.