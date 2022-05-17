CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi (PM) toplantısında, 51 ilde yurt gezileri yapacak milletvekillerine talimatlar verdi. Partililerden İstanbul mitingine hazırlanmasını isteyen Kılıçdaroğlu’nun, “Acil sorunları öğrenin. İktidar hazırlıklarımızı yapalım. AKP’nin artık hiçbir sorunu çözme şansı yok” dediği öğrenildi.

CHP PM, dün Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında partinin genel merkezinde toplandı. Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, toplantıda, 21 Mayıs’ta İstanbul Maltepe’de yapılacak mitingin sadece Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla ilgili kararına tepki olarak değil, genel olarak tüm ülkedeki adaletsizliklere tepki olarak yapıldığı vurgulandı. Kılıçdaroğlu’nun, toplantıda, “Yol arkadaşlarımıza da sahip çıkacağız” dediği belirtildi.

Sandık güvenliğine hazırlık

Sandık güvenliğinin de konuşulduğu toplantıda, “bütün sandık görevlilerinin aranarak kontrol edilmesine yönelik karar alındığı” aktarıldı.

'İktidara geldiğimizde yapacaklarımızı hazırlayalım'

Partililerden daha önce 51 ilde ziyaretlerde bulunmalarını isteyen Kılıçdaroğlu’nun, milletvekillerine, “AKP’nin artık hiçbir sorunu çözme şansı yok. İktidara geliyoruz. Ticaret odaları, esnaf odaları, ziraat odaları gibi meslek örgütlerine gidin ve ‘Acil sorunlarınız neler’ diye sorun. İlk çözülmesini istedikleri sorunları öğrenin. İktidara geldiğimizde yapacaklarımızı hazırlayalım” talimatı verdiği de öğrenildi.

CHP MYK’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ama…

Öte yandan Gazeteci Zafer Şahin, CHP, MYK’sının Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesi yönündeki kararının detaylarını verdi.

Şahin "Kulislerde de konuşuluyor, Kaftancıoğlu için toplanan CHP MYK Kılıçdaroğlu'na yaradı" dedi.

Zafer Şahin'in köşesinin ilgili bölümü şu şekilde;

"Kemal Bey an itibarıyla CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı. Karar partinin geçtiğimiz hafta toplanan MYK’sında alınmış.

MYK üyelerinin tamamı tek tek söz alarak Kılıçdaroğlu’na “Adayımız siz olmalısınız” demiş, hatta İmamoğlu’na yakın olarak bilinen bazı isimler de aynı doğrultuda görüş belirtmiş."

Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını istediğini herkes bilmekle birlikte anketlerden memnun olmadığı da biliniyor.

Öte yandan zaten kulislerde konuşulan da planlanan büyük Bursa Mitinginde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın katılımı sağlanarak onların ismini de adaylık gündeminden düşürmek ve bir nevi CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için tek isminin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu bu üçlü fotoğrafla resmetmenin planlandığı da kulisler de konuşulsa da aday açıklaması için erken ve hatta çok erken diyenler de var.