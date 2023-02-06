CHP MYK'dan deprem sonrası olağanüstü toplantı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

Olağan olarak bugün saat 13.00’te toplanacak olan CHP MYK, depremin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, Elazığ ve Adıyaman Valilerimiz ile görüştüm. Belediye Başkanlarımız ekipleriyle, tüm gücüyle milletimizin yanında. MYK üyelerimizle toplantı halindeyiz, bu felaketi birlikte atlatacağız."