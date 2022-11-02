CHP MYK'da gündeme geldi: Kılıçdaroğlu'ndan 'Hüseyin Baş' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın Altılı Masa'ya katılımını değerlendirdi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da konunun 14 Kasım’da liderler arasında ele alınacağını belirterek, “Masa bir değerlendirme yapsın, sonra konuşuruz” karşılığını verdiği belirtildi.

Bunun yanında Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretle ilgili bilgi paylaşan CHP kurmayları, CHP liderinin yine bilim insanlarıyla görüşeceğini, “Türkiye’nin yetişmiş insan gücünü kamuoyuna göstermek istediğini” ve Almanya’ya da bir ziyaret gerçekleştirdikten sonra bu ay içerisinde “cumhuriyetin ikinci yüzyılına yönelik yeni bir ekonomi vizyonu” açıklayacağını aktardı.