CHP MYK'da gündem İmamoğlu oldu: 'Kazalar silsilesi'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik CHP içindeki tepkiler, Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan dünkü MYK toplantısında da gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre bazı MYK üyeleri, İmamoğlu'nun ve yakın ekibinin yaptığı açıklamalara ilişkin rahatsızlıklarını dile getirdi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, CHP Lideri'nin bu eleştirileri dinlediği, ancak yorum yapmadığı ifade edilirken, ağırlıklı görüş "genel merkez ile İmamoğlu arasında bir çekişme, kavga var" algısı oluşturacak açıklamalardan kaçınılması yönünde oldu.

CHP kaynakları, İmamoğlu'nun geziyle ilgili çok önceden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a bilgi verdiğini ve böyle bir geziye çıkmasından ziyade, geziye davet edilenler ve sonrasında yapılan açıklamaların bir "iletişim kazası, kazalar silsilesi " olduğu görüşünü dile getiriyorlar. MYK'da da eleştirilerin ağırlıklı olarak bu yönde olduğu vurgulanıyor.

Siyasi kulislerde İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak istediği uzun süredir konuşuluyor ve adımlarını da buna göre attığı ifade ediliyor. CHP içinde de bu görüşü savunan önemli bir kesim var. Peki İmamoğlu'nun, çok tartışma yaratan Karadeniz gezisi, adaylık şansını ortadan kaldırdı mı?

Bir parti yöneticisi, bu gezinin sadece "adaylık üzerinden" tartışılmasını doğru bulmadıklarını belirterek, bu konuda birden çok karar verici olduğuna işaret ediyor:

"Bu bir takım oyunu, hep beraber oynayacağız. Yapılan yorumlar, hep İmamoğlu, adaylığa hazırlanıyor, yönünde. Hepimiz aday olmaktan onur duyarız ama adaylık meselesi daha sonraki süreç ve tek başına kişilerin vereceği bir karar değil. Ona genel başkan, parti yetkili kurulları ve 6'lı masa karar verecek."