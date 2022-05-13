CHP MYK, İstanbul'da olağanüstü toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK), CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP MYK toplantısı, Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle saat 08.45'te başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezalarının Yargıtay tarafından onanmasının ardından İstanbul'a gitmişti. CHP İstanbul İl Başkanlığında bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu çalışmalarını burada sürdürmeye devam edecek.