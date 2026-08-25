CHP 'mutlak butlan' davasında temyiz başvurusunu da geri çekti

Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına "mutlak butlan" ile getiren davada kritik gelişme yaşandı.

CHP üyeleri Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaslan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne dilekçe vererek Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP 38'inci Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararını temyizden feragat etti.

Üregen, “Biz usulen temyiz başvurusu yapmıştık. Karar kesinleşsin diye şimdi temyiz başvurumuzu geri çektik. Ama BAM’ın kararının kesinleşmesi için Özel tarafının da temyiz başvurusunu geri çekmesi gerekir” dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de başvurusunu geri çekerse mahkeme kararı kesinleşecek.

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kazandığı 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin davada mahkeme mutlak butlan yani kesin hükümsüzlük kararı vermişti.

Bu kararla kurultayı geçersiz sayan mahkeme bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurullarını göreve iade etmişti.

Kararın hemen ardından Özel yönetimindeki CHP dosyaya itiraz ederek kararı iptal edilmesi istemiyle Yargıtay'a taşımıştı.

Göreve dönen Kılıçdaroğlu yönetimi ise parti avukatlarını görevden alıp, yapılan itirazı geri çekmişti.

Bu gelişme üzerine Özgür Özel bizzat başvuru yaparak Yargıtay sürecini başlatmıştı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, kararı Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay'ın şimdi dosya üzerinde inceleme yapması bekleniyor.

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