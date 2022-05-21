CHP Milletvekili Gürsel Erol: Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu olacağını açıkladı.

Haber Merkezi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Elazığ İl Başkanlığı'nın dün bir otelde düzenlediği Elazığ Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söyleyen Erol, şöyle konuştu:

"Partimizin Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız. Millet İttifakı olarak bu ülkenin yönetimine talip olacağız ve bu ülkeyi yöneteceğiz, devlet liyakat ile yöneteceğiz. Nasıl yöneteceğiz, hukukun üstünlüğü ile yöneteceğiz. Nasıl yöneteceğiz? 84 milyon yurttaşımızın eşit yurttaşlık hakkına saygı duyarak ve Anayasal güvence altına alarak yöneteceğiz"

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