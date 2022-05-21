CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Elazığ İl Başkanlığı'nın dün bir otelde düzenlediği Elazığ Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söyleyen Erol, şöyle konuştu:
CHP Milletvekili Gürsel Erol: Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu olacağını açıkladı.
Haber Merkezi