CHP kanadı neden Kılıçdaroğlu isminde ısrarcı... 'Sebebi basit' diye yazdı

HaberTürk yazarı Kübra Par, İYİP lideri Meral Akşener’in katıldığı televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Akşener’in ‘kazanacak aday’ vurgusunun Kılıçdaroğlu’nun ismi her geçtiğinde tekrarlamasının boşuna olmadığını söyleyen Par, “Kemal Bey’e yönelik şahsi bir önyargısı yok lakin belli ki seçilememe ihtimaline dair kaygıları paylaşıyor” yorumunu yaptı.

Akşener’in vatandaşın nabzını en iyi tutan isimlerden olduğunu ifade eden Par, “Peki İYİ Parti’den gelen bu ‘Kılıçdaroğlu’nu zorla dayatmayın’ vurgusuna rağmen CHP kanadı neden Kılıçdaroğlu isminde ısrarcı?” sorusunu gündeme getirdi.

Par, “Sebebi basit, adaylığının ciddiyeti kesin olarak ortaya çıkar ve iki belediye başkanı elimine edilirse Kemal Bey’in anketlerde yükselişe geçeceğine inanıyor, o durumda masanın da onayını alabileceklerini umut ediyorlar. Buna itiraz eden kim varsa üzerinde mahalle baskısı uyguluyorlar. Kendilerine yakın anket şirketlerinin veya Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mutlu olacak iktidara yakın anketçilerin bu işi kolaylaştıracağının farkındalar. Fakat ısrarda kantarın topuzunu kaçırdıkları için önce İYİ Partili kurmayların dün de Akşener’in tepkisiyle karşılaştılar” değerlendirmesinde bulundu.

Par, “Kılıçdaroğlu masadan kalkmaz. Kendi ağırlığını da sorgulatmak istemez. Son anda sürpriz yaparak masaya farklı bir isim getirme ihtimalini artık ciddi ciddi düşünecektir zannediyorum” ifadelerini kullandı.