CHP İstanbul örgütünden parti üyelerine çağrı

CHP İstanbul örgütünden Canan Kaftancıoğlu'nun onanan hapis cezası sonrası parti üyelerine çağrı yapıldı.

KRT'de yer alan habere göre, çağrıda, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü İstanbul Örgütü, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu'nu karşılamak üzere tüm parti örgütümüzü saat 18:00'de Istanbul İl Başkanlığımıza davet ediyoruz" denildi.

CHP Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada ise, "İstanbul'da bulunan tüm gençlik örgütümüzü saat 18.00'de il başkanlığımıza çağırıyoruz. FAŞİZME TESLİM EDECEK TEK BİR YOLDAŞIMIZ BİLE YOK !" ifadesi kullanıldı.