CHP heyeti İçişleri Bakanlığı önüne gitti

CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman "yolsuzluk" soruşturması gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun beraberinde bir grup milletvekiliyle Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'in görevine iadesi için İçişleri Bakanlığı önüne gitti.

Burada konuşan Erkek, "Bizim iktidarımızda seçilmiş hiçbir belediye başkanı yargı kararı olmadan görevinden uzaklaştırılamaz" dedi. (ANKA)