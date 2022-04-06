CHP, HDP ve İYİP'in önerileri reddedildi

TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İYİP'in "Kayseri'nin sorunları", HDP'nin "tarımsal üretim" ve CHP'nin "akaryakıt" konusunda araştırma komisyonu kurulmasına dair önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

Vergi ve ekonomi paketi görüşmeleri

Genel Kurulda daha sonra "vergi ve ekonomi paketi"ni içeren Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde görüşmelere geçildi.