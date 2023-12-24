CHP hayatını kaybeden askerlerle ilgili ortak bildiriye neden imza atmadığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de, partisinin Irak'ın kuzeyinde hayatını kaybeden 12 asker için diğer siyasi partilerden ayrı olarak bir bildiri yayınlamasına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

"Hiç kimse AKP'nin kirli siyasetine, yanlışlarına, 21 yıldır ülkeyi getirdiği noktaya ortak imza atmak zorunda değil" diyen Başarır, "Ülkeyi terör yuvası haline getiren, sınır güvenliğini ortadan kaldıran bu partinin eylemleriyle artık Meclis'te ortak imzayla kamuoyunun karşısına çıkmak istemiyoruz. CHP bireysel olarak tekil açıklamasını yapmıştır, tepkisini ve önerilerini ortaya koymuştur. CHP ne DEM ne AKP ne de bir başka parti bu hassas konuda iradesini ortaklaştırmak zorunda değil" ifadelerini kullandı.

Başarır, "Bir şehit için bırakın makamı bırakın o Cumhurbaşkanlığı koltuğunu dünyayı yıkarız. Biz CHP grubu olarak artık bireysel açıklamamızı yapacağız ve AKP grubuyla asla ortak imza atmayacağız" dedi.