CHP Genel Merkezi'ne Erdoğan'ın cevap veremediği sorular asıldı

CHP Genel Merkez binasında bugün büyük bir afiş dikkat çekti. Binaya asılan afişte 'Erdoğan'ın Cevabını Veremediği Sorular' başlığı altında 10 soru listelendi.

Afişte yer alan sorular ise şöyle:

1- 128 milyar doları kimlere sattın?

2- Türkiye'yi kimin talimatıyla kaçak sığınmacıların deposu haline getirdin?

3- Şehitlerimizin onurunu Putin'in ayağına giderek neden sattın?

4- Yüzde 157 enflasyon senin eserin. Kendini ne zaman 'çakma ekonomist' ilan edeceksin?

5- Paravan vakıflarla milyon dolarları ülkeden kaçıran çocuklarının amacı nedir?

6- Mafyanın, uyuşturucu baronlarının koruyucusu o zat neden hala senin içişleri bakanın?

7- Brunson'ı, Kaşıkçı'yı, daha önemlisi ülkenin egemenliğini kaça sattın?

8- Sadat gibi paramiliter yapılarla neden iş tutuyorsun?

9- Müzik ve dil yasaklarıyla toplumsal çatışma mı yaratmak istiyorsun?

10- Terörle mücadele gerekçesiyle yabancı askerleri Türkiye'ye davet etmekten utanmıyor musun? Yabancı askerleri topraklarımızdan çıkaracak yüreğin var mı?