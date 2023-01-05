CHP Genel merkezinde İYİP'le gizli zirve: 'Kriz halen sürüyor'

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İYİP Grup Başkanvekilleri İsmail Tatlıoğlu, Erhan Usta ve Müsavat Dervişoğlu’nun, CHP Genel Merkezi’ne giderek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP’nin başörtüsü serbestisi getiren Anayasa değişikliği teklifiyle ilişkin gizli bir görüşme yaptığını yazdı.

Söz konusu görüşmenin yarım saat sürdüğünü belirten Saymaz, “Ben, CHP’nin önerilerinin kabul görmediği izlenimini edindim. Kriz halen sürüyor” görüşünü ifade etti.

İYİP’in 2 Ocak Pazartesi akşamı parti içinde gerçekleştirdiği toplantıda, başörtüsüne ilişkin anayasa teklifinde nasıl bir tutum alınacağını konuştuğunu aktaran Saymaz, AKP’nin teklifine karşılık alternatif bir metin hazırlandığını belirtti.

Saymaz, “Aile kurumunu düzenleyen 41. maddede çocuk istismarının önüne geçmeye yönelik düzeltme öneriliyor. 24. maddede de örtünme davranışını dini inançla sınırlamayan ve laik kadınları koruyan bir çerçeve düşünülüyor” bilgisini aktardı.

Görüşme sürerken Tatlıoğlu, Usta ve Dervişoğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne giderek Kılıçdaroğlu ile gizli bir görüşme yaptığını yazan Saymaz, devamını şöyle anlattı:

“Kılıçdaroğlu, başörtüsü meselesini halledilmesi için stratejik hamleler önerdi. İYİ Partililer, ‘Farklı yollara sapmak doğru değil. En uygun yol, CHP’nin de ‘evet’ demesidir’ diye konuştu. İYİ Partililer, yarım saat süren görüşmeden sonra otele döndü ve konuşulanları Akşener’e anlattı. Ben, CHP’nin önerilerinin kabul görmediği izlenimini edindim. Kriz halen sürüyor. Altılı Masa’daki başka partiler de, ‘evet’ demeye yatkın. Bu durumda CHP, Altılı Masa’daki birliği koruyabilmek adına, ama kitlesini öfkelendirmeyi göze alarak, teklife, ‘evet’ diyebilir."