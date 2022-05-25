CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Suçluların telaşı içindeler

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan ailesinin ABD'ye vakıflar aracılığıyla para aktardığı iddiası üzerine, iktidardan peş peşe yapılan açıklamalara dikkat çekti ve İsmet İnönü'nün sözünü hatırlatarak, "Suçluların telaşı içindeler" dedi.

"Hiç kimsenin yanına kar kalmayacak. Hepsinin burnundan fitil fitil getireceğim" diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslenerek, "Konuşmuyor, başkalarını konuşturuyor. Sen çık konuş! Kendisine teklif ettim. Çık kardeşim! Senin bir sürü televizyonun, yandaşın var. Vallahi tek başıma çıkacağım. Hepiniz toptan gelin oturup konuşalım" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Düzce’deki Kadın Buluşması'nın açılışında yaptığı konuşmanın satır başları şu şekilde:

"Akşam sosyal medyada devleti soyanlardan bahsettim. Amerika 'ya yerleşecekler herhalde öyle anlaşılıyor. Buradan milyarlar gidiyor. 10 milyon dolar , 20 milyon dolar. Bütün bunların hepsini söyledim. İsim vermedim ama ‘Erdoğan açıklasın' dedim.

Efendim ‘15 Temmuz, FETÖ…' ne ilgisi var bunlarla…Benim söylediklerim doğru mu yanlış mı? Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri yanlışsa söyle. Burası yanlıştır diyemiyorum. Kaçıyor. Kaçsın, yakalayacağım. Hiç meraklanmayın.

Kim devleti soyuyorsa, kim kul hakki yiyorsa, kim bu ülkede fakirin fukaranın hakkını yiyorsa onun hesabını soracağım. O ayrı bir şey.

Zaten suçlarının telaşı içinde arka arkaya açıklamalar yapıyorlar. Yapıyorlar ama benim söylediklerimin neresi yanlış onu söyleyin. O yok. Benim söylediklerimi dinleyin. Ben ‘burada vakıf kurdun, orada vakıf kurdun' diyorum. Vakfın ismini veriyorum. TÜRGEV, Ensar diyorum. 10, 20 milyon dolar diyorum. Yaklaşık 1 milyar lira gönderdiniz diyorum.

Ben bunu Türkiye'deki vakıflardan değil, Amerika'daki IRS dedikleri gelir iradesi başkanlığının internet sitesinden öğreniyorum. Çünkü Amerika şeffaf bir devlet. Amerika, ‘Buraya para getiriyorsanız, bir vakıfta kullanırsanız ben onu ilan ederim' diyor ve ilan ediyor. Biz de oradan öğreniyoruz. Yalandır, sahtedir diyemiyorlar. ‘15 Temmuz' diyorlar. Ne ilgisi var bununla. ‘Taktik' diyorlar. Ne taktiği? Ben rakam veriyorum.

Rahmetli İnönü derdi, ‘Suçluların telaşı içindeler' diye. Aynen. Suçluların telaşı içindeler.

Kul hakkı yiyeni affedemem. Yüce yaradan da diyor ki her türlü günahla gelirseniz affederim ama kul hakkını affetmem diyor. Kul hakkı ayrı.

Hiç kimsenin yanına kalmayacak. Hepsinin burnundan fitil fitil getireceğim. Endişe etmeyin. Sen gideceksin, orada bir vakıf kuracaksın…Vakıf kuruyorlar, 35 katlı gökdelen yaptılar…Öğrenci yurdu yapıyorum diyor sen beni mi kandırıyorsun? Parayı oraya götürüyorsun. Ben de buna inanacağım…Kendi dünyalarını yapıyor….

Çiftlikleri var, binaları var, gökdelenleri var. Başlarında yöneticileri kim? Beyefendinin çocukları…Sen oraya Amerikalılara hizmet etmek için mi gidiyorsun? Hayır. Servetini oraya götürüyorsun. Mal varlığını oraya götürüyorsun.

Hepsinin hesabını soracağım. Konuşmuyor, başkalarını konuşturuyor. Sen çık konuş! Kendisine teklif ettim. Çık kardeşim! Senin bir sürü televizyonun, yandaşın var. Vallahi tek başıma çıkacağım. Hepiniz toptan gelin oturup konuşalım."