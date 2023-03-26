CHP Genel Başkan Yarımcısı Torun'dan İnce açıklaması: 'Bize katılırsa soframız her zaman açık'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzaya ulaşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ilişkin "Bize katılırsa soframız her zaman açık" dedi.

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya "İkinci turun ilk adamı..." başlıklı yazısında, Torun'un ile arasında geçen telefon konuşmasını aktardı.

Sarıkaya'nın yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"İnce’nin 100 bin imzaya ulaştığı haberinin ekranlara düştüğü dakikalarda CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile telefonda konuşuyordum. Haberi verdiğimde sakin karşıladı, 'Adaylığı hayırlı olsun…' dedi. İnce’nin yakın geçmişte yaptığı açıklamalarda geri çekilip çekilmeyeceğine ilişkin sorulara, başka bir siyasi partinin adayı olduğunu 100 bin imzayı toplayıp yoluna devam edeceğini söylediğini anımsattım. Bu süreçte CHP’den kendisine bir çağrının gelip gelmeyeceğini sordum.

Torun’un yanıtı kısa ve netti: 'Biz Halil İbrahim sofrasını genişleteceğiz dedik. Bu kapsamda kendisinin kararıdır. Aday olduğuna göre, sözlerinden da anlaşılıyor ki devam etme kararını sergileyecek… Ama bize katılırsa soframız her zaman açık…'

Torun’un yanı sıra partinin etkin başka isimleriyle konuştuğumda da yaklaşımı farklı olmadı. Buradan çıkardığım şu ki, İnce’ye adaylıktan vazgeçmesi konusunda CHP yönetiminin baskın bir talebi olmayacak. Tamamen sorumluluğu sakin bir tonda İnce’ye bırakacak, bunu yaparken de çatışma içinde görünmekten uzak duracak. Bütün bunlar İnce’nin ikinci tur şansını denemek yerine, ilk turda bir şekilde çekilmesi sürecine götürür mü? Açıklamalarına bakıldığında bunun çok olası olmadığı açık."