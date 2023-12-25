CHP genel başkan yardımcılarından 'Özgür Özel'e provokasyon girişimi' açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde yaşamını yitiren askerlerden sözleşmeli piyade er Enis Budak’ın Manisa’da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Saruhanbey Camii’nde bu akşam düzenlenen cenaze töreninde Özgür Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'le birlikte saf tuttu.

Özel’e cenazede; CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti.

ANKA'nın haberine göre Özel’in, camiye gelişi ve ayrılması sırasında küçük bir grubun slogan attığı görüldü.

Cenaze namazının ikindi namazı sonrası kılınacağı duyurulmuştu. Ancak Budak’ın naaşının Ankara’dan gönderilmesine ilişkin işlemler nedeniyle cenaze namazı hava kararınca saat 18.00 sonrasında kılınabildi.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek, Manisa'da Özgür Özel'e karşı provokasyon girişiminde bulunulduğunu açıklayarak bu girişimi kınadılar.

Aytekin: Kurgulanmaya çalışılan provokasyon girişimini şiddetle kınıyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'e Manisa’da, şehidimizin cenazesinde kurgulanmaya çalışılan provokasyon girişimini şiddetle kınıyorum!" dedi.

Aytekin mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sıvası dökülmüş evlerin, ayakkabısı delik babaların, yüreğini acıyla döven anaların ağıtları ile bir memleketi ayakta tutanlar, saraylarında saltanat sürenleri yüceltmek için fidan gibi evlatlarını toprağa vermek istemediler.

Unutulmasın ki evlat kendinin olmayınca acıyı yoksula reva görenlerden olmayacak, cenaze, kendi evinden çıkmayınca helva tatlı gelenlerin yanında sıralanmayacağız.

Bir önceki İçişleri bakanının dağlarda parmak sayısı kadar terörist kaldı demesine rağmen, iki günde 12 aslan parçasını şehit veriyorsak, karda boranda askerlerimizi pusuya düşürenleri ortadan kaldırmayan siyasete de lanet olsun diyorum!

Şehitlerimize yapılan son görevi provoke etmek isteyenler bilmeli ki, 21 yıldır iktidarı yönetenler hesap vermeli ve Türk milletinin Gazi Meclisteki temsilcilerine her şeyi tüm çıplaklığıyla anlatmalıdır."

Zeybek: Bugün şehit varsa sorumluluk bu ülkeyi 21 yıldır yönetenlerdedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımız Sn.

Özgür Özel'e Manisa’da, şehidimizin cenazesinde kurgulanmaya çalışılan provokasyon girişimini kınıyorum!" diye belirtti.

Zeybek mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu tepkilerin muhatapları '3-5 Mehmet öldü diye Meclis toplanmaz' diyenler ve şehitlerimize 'kelle' diyenler olmalıdır.

Şehit veriyoruz, badanasız, boyasız, briket evlere koca koca bayraklar asıyoruz sonra Meclis'te bildiri yayınlıyoruz!

Cumhurbaşkanı da şehidimizin tabutuna elini koyup elinde mikrofonla siyaset yapıyor ve bir sonraki terör olayına kadar konu kapanıyor. Biz artık burada yokuz!

Bugün şehit varsa sorumluluk bu ülkeyi 21 yıldır yönetenlerdedir. Sorgulayacağız."