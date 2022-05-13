CHP: 'Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını pisletmiştir'

CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı sonrası parti sözcüsü Faik Öztrak, bir basın toplantısı düzenlendi.

Öztrak'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

"Seçimleri kaybedeceğini anlayan bu kirli vesayetçi anlayış, yargı sopasıyla rakiplerini saf dışı etmeye çalışıyor. Milletin gerçek gündemini karartıyor. İstanbul İl Başkanımız hakkında verilen hüküm Saray'ın istek ve arzusuna göre verilmiştir. Bu karar millet adına verilmemiştir. Bu nedenle vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüzdür. Adalet, hakkı hak edene vermektir. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız. Tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında duracağız.

Bu haksızlığa ve zulme karşı susmayan 6'lı masada birlikte olduğumuz siyasi parti genel başkanlarına, bizle dayanışma gösteren Cumhur İttifakı dışında diğer tüm siyasi partilerin sayın genel başkanlarına, demokratik kitle örgütlerine, barolarımıza CHP olarak en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Tarih bu ülkenin aydınlık yüzlerinin demokratik siyaseti savunanların haklarını teslim edecektir. Bir otokratı sandıkta beraberce yenip tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz. Gün, sessiz kalma günü değildir. Bu nedenle genel başkanımız bizim kavgamız zulme karşıdır, bizim kavgamız istibdada karşıdır, bizim kavgamız milletin aşına işine göz koyanlarladır, bizim kavgamız hak, hukuk, adalet ve demokrasi kavgasıdır demiştir. Bugün kimin despotla, kimin milletle kavga ettiği gün gibi ortaya çıkmıştır. Saray'dakiler koltuklarından kalkmamak için milletle kavgayı seçmişlerdir. Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını pisletmiştir.

Adaletin ayarlarıyla oynadığınız kantar, gün gelir sizi de tartar. Sandık milletimizin önüne gelecek, bu karanlık günler elbet bitecek. Milletimizin ufkunun aydınlanmasına, yeni bir şafağın doğmasına az kaldı.

Bursa'da yapacağımız Milletin Sesi mitingimizi 21 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de yapacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin tertemiz oylarıyla bize vermiş olduğu İstanbul'u alamayacaklar, alamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar önümüzdeki seçimde Türkiye'yi almamızın önüne geçemeyecekler."